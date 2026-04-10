ไปรษณีหนองคายบริการส่งส้มโอทับทิมสยามสวนภูษนิศาถึงกระไดบ้านลูกค้า

หนองคาย-ไปรษณีย์หนองคาย ดีล ส้มโอทับทิมสยามจากสวนภูษนิศา นครศรีธรรมราช ส่งถึงมือลูกค้า ยุคน้ำมันแพง ไม่ต้องไปเอง แค่สั่งไปรษณีย์จัดให้ ปังสุด ยอดสั่งแล้วครึ่งตัน
นายสุรเดช หล้าวงศ์ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่า บริษัทไปรษณีย์ไทย ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการตลาดกับสินค้าเกษตรที่ดี มีมาตรฐาน ในทุกพื้นที่ โดยในส่วนของไปรษณีย์จังหวัดหนองคาย ขณะนี้ได้ประสานกับสวนภูษนิศา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสวนส้มโอทับทิมสยาม ที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย เกรดส่งออก เนื้อแน่น เปิดรับออร์เดอร์ผ่านทางระบบออนไลน์ Thailand Post Mart หรือ สั่งซื้อหน้าเคาน์เตอร์บริการที่ไปรษณีย์ทุกแห่งในพื้นที่ ในราคาลูกละ 90 บาท น้ำหนักลูกละประมาณ 1.2 - 1.5 ก.ก.
หลังจากเปิดช่องทางการตลาดมาได้ในช่วงเดือนที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน เป็นรอบที่ 4 มียอดคำสั่งซื้อมากกว่า 500 ก.ก. ใช้เวลาจัดส่งจากสวน 2 วัน ถึงไปรษณีย์หนองคาย จากนั้นพนักงานไปรษณีย์ก็จะทำการจัดส่งให้ถึงมือลูกค้า ไม่ต้องเดินทางไกลในยุคน้ำมันแพง ทางไปรษณีย์พร้อมให้บริการ ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับลูกค้าไปรษณีย์ โดยทางสวนมีกำลังการผลิตส้มโอทับทิมสยาม เก็บผลผลิตให้ได้ตลอดทั้งปี
นอกจากนี้ที่ผ่านมา ไปรษณีย์หนองคาย ยังเคยจัดส่งสินค้าเกษตรประเภทส้มเขียวหวานในพื้นที่ อ.ศรีเชียงใหม่ ส่งให้กับลูกค้าทั่วประเทศ ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง .