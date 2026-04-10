น้ำมันแพงคนแห่นั่งรถไฟ ต้องเพิ่มตู้โดยสารเต็มยาวไปถึง 22 เม.ย.

อุบลราชธานี-แรงงานและนักท่องเที่ยวที่ต้องการกลับมาเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ปรับเปลี่ยนมาเดินทางด้วยรถไฟจนต้องเพิ่มตู้โดยสารรองรับความต้องการ
หลังน้ำมันมีราคาแพง ขณะนี้รถไฟเต็มยาวไปจนถึงวันที่ 22 เมษายน
แต่ยังสามารถฝากชื่อเดินทางไว้ได้ ถ้ามีการคืนตั๋วการรถไฟจะรีบแจ้งให้ทราบทันที
บรรยากาศการเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านช่วงเทศกาลของผู้ใช้แรงงาน และนักท่องเที่ยวที่สถานีรถไฟจังหวัดอุบลราชธานี คึกคักเป็นอย่างมาก มีนักเดินทางมาใช้บริการทั้งขึ้นมาและขากลับเต็มแน่นทุกขบวนไปจนถึงวันที่ 22 เมษายน
นายเสริมศักดิ์ บุญรอง นายสถานีรถไฟจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ขบวนรถไฟสายยาวแล่นระหว่างสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางจังหวัดอุบลราชธานี การรถไฟมีการเพิ่มตู้ขบวนผู้โดยสารขึ้นจากเดิมอีกขบวนละ 6 ตู้ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการผู้เดินทาง ที่หันมาใช้การเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะมากขึ้น หลังราคาน้ำมันมีราคาแพง
โดยจังหวัดอุบลราชธานี มีขบวนรถไปและกลับวันละ 6 ขบวน ขณะนี้ มีการจองที่นั่งเต็มทั้งหมดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 22 เมษายน สำหรับผู้ที่ไม่ได้จองที่นั่งกับขบวนรถไฟ สามารถตรวจสอบที่นั่งว่างจากการคืนตั๋ว โดยฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้กับทางเจ้าหน้าที่ หากมีที่นั่งว่างก็จะได้แจ้งให้มารับตั๋วเดินทางได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 045-321-004
ด้านนายอินทรา ชินวุฒิ ซึ่งเป็นผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถไฟกล่าวว่า อดีตไม่ค่อยเดินทางรถสาธารณะ แต่เมื่อน้ำมันแพง จึงปรับวิธีการเดินทางจากรถส่วนตัวเปลี่ยนมาเป็นรถไฟ เพื่อช่วยเซฟค่าใช้จ่ายค่าเดินทาง โดยเฉพาะช่วงนี้ที่ราคาน้ำมันแพงมาก