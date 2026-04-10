ตำรวจท่องเที่ยวพัทยาร่วมหลายหน่วยบุกจับ 16 หญิงต่างชาติค้าประเวณีริมหาดพัทยา

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา ร่วมหลายหน่วยงานบุกกวาดล้างการค้าประเวณีริมหาดพัทยา จับ 16 สาวต่างชาติดำเนินคดีก่อนผลักดันออกนอกประเทศ
ช่วงคืนที่ผ่านมา ( 9 เม.ย.) พ.ต.ท.ปราบดา สุขสุนทรีย์ สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจท่องเที่ยว 4 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 (ชลบุรี) ได้สั่งการให้ชุดสืบสวน สนธิกำลังร่วมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีบริเวณชายหาดพัทยา ถนนเลียบชายหาด และถนนพัทยาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ
สามารถจับกุมหญิงต่างชาติได้ 16 ราย ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติอุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน และยูกันดา ซึ่งมีพฤติการณ์เข้าข่าย “ติดต่อ ชักชวน แนะนำตัว หรือรบเร้าบุคคลในที่สาธารณะเพื่อการค้าประเวณี” อันเป็นความผิดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมฯ ได้ทำการเปรียบเทียบผู้ต้องหาชาวต่างชาติ 12 เป็นเงิน 1,000 บาท ก่อนดำเนินการเพิกถอนวีซ่าและควบคุมตัวเพื่อเตรียมผลักดันออกนอกประเทศ
ส่วนผู้ต้องหาอีก 1 ราย พบว่าอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาต (Overstay) ถูกส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา ดำเนินคดีเพิ่มเติมตามกฎหมาย
ขณะที่ผู้ต้องหาอีก 3 ราย อยู่ระหว่างกระบวนการเพิกถอนวีซ่า และเตรียมควบคุมตัวเพื่อผลักดันกลับประเทศต้นทางเช่นเดียวกัน
การกวาดล้างในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา