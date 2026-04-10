สืบ ภ.6 ตามจับข้ามภาค!แก๊งสแกมเมอร์ชาวสระแก้ว-เชียงราย โทร.ตุ๋นคนกำแพงเพชรจนเปื่อย สูญกว่า 4 ล้าน เพิ่งยึดคืนหลักแสน

พิษณุโลก/กำแพงเพชร - ชุดสืบภาค 6 แกะรอยตามรวบแก๊งสแกมเมอร์เกือบยกก๊วน..หลังโทร.หลอกเป็น”พนักงานการไฟฟ้า” ตุ๋นเหยื่อจนเปื่อย บอกแอดไลน์เอาเงินค่าประกันมิเตอร์คืน หว่านล้อมทำธุรกรรมการเงิน 5 ครั้ง จนเหยื่อหลงเชื่อสูญเงินไป 4 ล้านกว่าบาท โชคยังดีตามจับได้ 6 ราย ทั้งคนสระแก้ว-ชาวเชียงราย แต่เหลือทรัพย์สินให้ยึดเพียงหลักแสน
วันนี้ (10 เม.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 นำหมายจับศาลจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 181/2569 ลงวันที่ 7 เมษายน 2569 ติดตามจับกุมเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า โทร.หลอกเหยื่อชาวกำแพงเพชร แอดไลน์เอาเงินประกันมิเตอร์คืน ก่อนหว่านล้อมทำธุรกรรม 5 ครั้ง สูญเงินไปรวม 4,311,662 ล้านบาท โดยตำรวจสืบสวนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 6 คน ยึดทรัพย์สินทั้งสิ้น 850,000 บาท
การติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดกำแพงเพชรครั้งนี้ มีขึ้นหลงนายเมธี (ขอสงวนนามสกุล) ผู้เสียหายอายุ 75 ปี ชาว ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร เข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกำแพงเพชร เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ว่า ผู้ใช้หมายเลข 062-xxx-xxxx โทร.มาแจ้งว่า จะได้รับเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืน ให้ผู้เสียหาย(ลุง) แอดไลน์ แล้วให้ทำตามที่แจ้ง ก่อนหลอกให้โอนเงินไปเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมเพื่อรอรับเงินคืน
ซึ่งในวันเดียว มีการหลอกล่อให้โอนเงินและทำธุรกรรมการเงินต่างๆ จำนวน 5 ครั้ง ยอดเงินรวมเป็น 4,311,662 บาท หลังจากโอนเงินไปในแต่ละครั้ง มิจฉาชีพจะขอให้ผู้เสียหายส่งสลิปทุกครั้ง ทั้งยังหลอกให้โอนเงินเพิ่มครั้งที่ 6 อีก แต่ผู้เสียหาย รู้ตัวว่า จะถูกหลอก จึงหยุดการโอนแล้วแจ้งความ
ต่อมา พล.ต.ท.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ รอง ผบช.ภ.6,พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ รอง ผบช.ภ.6,พล.ต.ต.เดชพล เปรมศิริ ผบก.สส.ภ.6, พ.ต.อ.สุทธิเวท บุญยรัตกลิน ,รอง ผบก.สส.ภ.6, พ.ต.อ.ธัชพงศ์ วงศ์พัฒนานิวาศ รอง ผบก.สส.ภ.6, พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ถาบุญชู ผกก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 ฯลฯ สั่งการให้สืบสวนขยายผลเครือข่ายหลอกลวงเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า (สแกมเมอร์)
ซึ่ง พ.ต.ท.พุฒิพงษ์ สืบวงษา สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 ก็ได้นำเจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผล กระทั่งติดตามจับผู้ต้องหา 3 คนแรกฐาน "ร่วมกันหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และ ร่วมกันฟอกเงิน" เมื่อ 5 เมษายน 2569 คือ 1.นางสาวเดือนเพ็ญ อายุ 38 ปี ชาวตำบลเขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว (ทำหน้าที่บัญชีม้าถอนเงิน) และค่าตอบแทน 5,000 บาท 2.นางสาวเสาวลักษณ์ อายุ 38 ปี ชาวตำบลสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว (ทำหน้าที่บัญชีม้าถอนเงิน) ค่าตอบแทน 5,000 บาท และ 3.นายวรบรรณ ปิติสิทธิ์ อายุ 25 ปี อ.เมืองเชียงราย (ทำหน้าที่บัญชีม้าถอนเงิน) ได้ค่าตอบแทน 200 บาท
สอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 3 ซัดทอดว่ามีผู้ร่วมขบวนการหรือผู้ควบคุมอยู่อีกคือ 4.นายเนติพงษ์ อายุ 29 ปี อยู่อำเภอเมืองสระแก้ว 5.นายกล้าณรงค์ (รวบรวมเงิน) อายุ 24 ปี อยู่อำเภอเมืองสระแก้ว 6.นายอัครพล (รวบรวมเงินสด) อายุ 24 ปี อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
กระทั่ง 8 เมษายน 2569 ชุดสืบ 2 บก.สส.ภ.6 ได้แกะรอยติดตามจับกุม นายเนติพงษ์ ได้ที่เมืองฉะเชิงเทรา พร้อมกับผู้ต้องหา(เพิ่มอีก 1 ราย) ซึ่งอยู่ด้วยกัน คือ นายภควัต ชาวอำเภอเมืองสระแก้ว สารภาพว่า ทำหน้าที่ควบคุมบัญชีม้า แลกเงินค่าตอบแทน 12,000 บาท
จากนั้นชุดสืบฯ ได้ตามจับ นายอัครพล ตามหมายจับ ซึ่งสารภาพว่าเป็นคนรวบรวมเงิน ได้ค่าตอบแทน 10,000 บาท ได้ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ยึดทรัพย์สินหรือสิ่งของคือ รถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้อ ISUZU D-Max สีเทา หมายเลขทะเบียน 5 ขฉ 3962 กรุงเทพมหานคร
อย่างไรก็ตาม กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 ระบุว่า ยังเหลือผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 180/2569 ลง วันที่ 7 เมษายน 2569 อีก 1 ราย คือ นายกล้าณรงค์ อายุ 24 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเมืองสระแก้ว ที่เป็นผู้รวบรวมเงิน ซึ่งตำรวจกำลังตามจับกุมต่อไป