รถตู้พุ่งชนฟอร์จูนเนอร์สนั่น 4 แยกสระบุรี ดับ 1 เจ็บ 7 – ชาวบ้านเผยไม่ได้ยินเสียงเบรก

สระบุรี - รถตู้กลับจากงานศพ ชนฟอร์จูนเนอร์กลางสี่แยกไฟแดงพระพุทธบาท เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บระนาว 7 ราย ตำรวจเร่งตรวจกล้องวงจรปิดหาสาเหตุ ชาวบ้านเผยได้ยินแต่เสียงชนดังสนั่น ไม่ได้ยินเสียงเบรก
เมื่อเวลา 21.15 น. วานนี้ ( 9 เม.ย.) พ.ต.ท.โชติสว่าง สิงห์สีโว สารวัตรเวรสอบสวน สภ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกันมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย บริเวณสี่แยกไฟแดง ซอย 7 ถนนสายเอก–พุขามหวาน หมู่ 5 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จึงประสานกู้ชีพ 1669 โรงพยาบาลพระพุทธบาท และอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูเร่งเข้าช่วยเหลือ
ในที่เกิดเหตุพบรถตู้ทะเบียน 1 นก 6947 กรุงเทพมหานคร พลิกตะแคงทับรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ ทะเบียน กจ 8342 สระบุรี ซึ่งพลิกหงายตกไหล่ทาง สภาพรถทั้งสองคันพังยับเยิน นอกจากนี้ยังพบแผงจ่ายไฟกล้องวงจรปิดและเสาป้ายจราจรได้รับความเสียหาย
ตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย ทราบชื่อ นายชีวิต ศรีรักษา อายุ 22 ปี ส่วนผู้บาดเจ็บรวม 7 ราย เจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงส่งโรงพยาบาลพระพุทธบาท โดยแยกเป็น รถตู้ บาดเจ็บ 5 ราย ได้แก่ นายชัยกิจ พรสุวรรณ์ (คนขับ) นายสุรชาติ เฉลิมวัฒน์ นางกอบแก้ว น้อยจันทร์ นางเล็ก มุขดารา และนางสุวิชา น้อยบางยาง รถฟอร์จูนเนอร์ บาดเจ็บ 2 ราย ได้แก่ นายจิรยุทธ ชาติสี (คนขับ) และนายธุวพัส กิจบำรุง
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า รถตู้กำลังเดินทางกลับจากงานศพ ใช้เส้นทางถนนบ้านพุซางมุ่งหน้าออกโคกตูม เมื่อถึงสี่แยกมีรถฟอร์จูนเนอร์พุ่งออกมาจากทางวัดพุขามหวาน ทำให้รถตู้พุ่งชนเต็มแรงจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก
ด้าน “ป้าสุ” ชาวบ้านที่เข้าช่วยผู้บาดเจ็บ เล่าว่า ขณะพักผ่อนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงชนดังสนั่นผิดปกติ แต่ไม่ได้ยินเสียงเบรก จึงรีบออกไปดู พบผู้บาดเจ็บหลายราย โดยมีผู้บาดเจ็บคนหนึ่งร้องขอความช่วยเหลือว่า “ช่วยหน่อย หายใจไม่ออก” ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
อย่างไรก็ตาม ตำรวจจะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและสอบปากคำผู้บาดเจ็บอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป.