(คลิป)ตกใจแทบช็อกกันทุกราย!บุกพิสูจน์ผีเด็กโผล่บนเสาหน้าโรงเรียนฯเพชรบูรณ์ตอนตีสอง จนพบความจริง

เพชรบูรณ์ – ทำเอาคนสัญจรไปมาหน้าโรงเรียนตกใจแทบช็อกกันทุกราย..บุกพิสูจน์ลือกระฉ่อนผีเด็กโผล่ยนบนเสาข้างป้ายหน้า ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ ตอนตีสอง ที่แท้เป็นเด็กชายวัย 13 อยู่บ้านใกล้โรงเรียนกับย่า พ่อติดคุก-แม่มีครอบครัวใหม่อยู่ ตปท. คึกคะนองเที่ยงคืน-ตีสอง ถอดเสื้อปีนนั่งบนเสา ตะโกนคนผ่านทางช่วย ล่าสุด ตร.ตามเจอ-เตือนห้ามทำแล้ว
ข้อความว่า “เวลาตี 2 มีใครเคยเจอแบบนี้ไหม ปากน้ำ เจอเด็กผู้ชายไม่สวมเสื้อ ชอบตะโกนใส่คนขับรถ ทำให้ตกใจ” พร้อมคลิปภาพคนซ้อนรถจักรยานยนต์ถ่ายขณะผ่านไปหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลนาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ ที่ถูกโพสต์ผ่านเพจ “นุ๊กรีวิว เพชรบูรณ์” สักพักผู้โพสต์ก็ได้มองเห็นเด็กผู้ชายนั่งอยู่บนเสาข้างป้ายโรงเรียน ด้วยความตกใจถึงกับสบถออกมา จากนั้นก็วนรถกลับมาอีกเพื่อดูให้แน่ใจแต่ก็ไม่มีเด็กคนนั้นแล้ว
ซึ่งหลังจากนั้นมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ามีคนเจอลักษณะเดียวกันนี้มาหลายรายแล้ว บางคนก็นึกว่าผีหลอก เพราะไม่คิดว่าดึกดื่นขนาดนั้นจะมีเด็กหรือใครมานั่งเล่นอยู่บนเสาข้างป้ายโรงเรียน
ต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าจุดดังกล่าวเป็นป้ายโรงเรียนบ้านปากน้ำ ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งข้างๆป้ายจะมีเสาสีเดียวกับป้ายอยู่ฝั่งละเสา ขนาดกว้างพอที่จะให้คนไปยืนหรือนั่งได้สบายๆ ชาวบ้านบางรายให้ข้อมูลว่าได้ยินข่าวมีคนพบเด็กยืนถอดเสื้ออยู่บนเสาข้างป้ายโรงเรียนจริงและลือกันไปต่างๆนานา ว่าเป็นผีบ้าง เป็นคนจริงบ้าง
กระทั่งได้ข้อมูลว่าผู้ที่ยืนอยู่บนเสาดังกล่าวเป็นคนจริงๆ ชื่อ ด.ช.เฟส (นามสมมุติ) อายุ 13 ปี อาศัยอยู่กับย่าซึ่งมีบ้านติดกับโรงเรียน
จากการสอบถาม ด.ช.เฟส รับว่าเป็นคนที่ไปยืนอยู่บนเสาจริง ทำไปด้วยความสนุกสนานและคึกคะนอง โดยในเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตี2 ก็จะถอดเสื้อไปยืนหรือนั่งอยู่บนเสา พอมีคนขี่รถจักรยานยนต์มาก็จะตะโกนว่าช่วยด้วยๆ บางรายก็รีบขี่รถจักรยานยนต์ไปอย่างรวดเร็ว บางรายหากเลี้ยวรถกลับมาดูตนก็จะกระโดดลงแล้วไปหลบอยู่หลังต้นไม้ ทำให้คนเข้าใจว่าผีหลอก
ล่าสุด เวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่ 8 เม.ย.2569 ได้มีผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์มาเห็นตนยืนอยู่บนเสา หญิงคนดังกล่าวไม่กล้าขับผ่าน จากนั้นก็ได้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เดินทางมาหาตนจนเจอและได้ตักเตือนว่าห้ามทำอีกซึ่งตนก็รับปากแล้ว
ด้าน น.ส.สุทธิดา สุทัศน์ ครีเอเตอร์สาวเจ้าของเพจ“นุ๊กรีวิว เพชรบูรณ์” เปิดเผยว่าตนทราบข่าวจากพี่ๆหลายคนว่าขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าโรงเรียนแล้วพบเด็กชายยืนอยู่บนป้ายหน้าโรงเรียน ไม่รู้ว่าคนหรือผี จึงชวนเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์มาพิสูจน์ในช่วงเวลาประมาณ 02.00 น.วันที่ 7 เม.ย.2569
เมื่อถึงหน้าโรงเรียนจึงเริ่มถ่ายคลิป แต่บรรยากาศค่อนข้างมืดมีเพียงไฟสลัวๆจากไฟส่องถนนที่อยู่ตรงข้ามป้าย จึงทำให้มองเห็นไม่ชัด เมื่อมาถึงหน้าป้ายได้สังเกตเห็นเด็กผู้ชายถอดเสื้อนั่งห้อยขาอยู่บนเสาข้างๆป้าย ทำให้ตนตกใจมากถึงกับสบถคำหยาบออกมา จากนั้นจึงได้กลับรถและจอดดูแต่ก็ไม่พบจึงได้พยายามตะโกนเรียกแต่ก็ไม่มีใครออกมา จึงได้นำเรื่องราวมาโพสต์
กระทั่งได้ลงพื้นที่พร้อมผู้สื่อข่าวและได้พบกับเด็กชายคนดังกล่าว จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าอาศัยอยู่กับย่า พ่อติดคุก ส่วนแม่ไปมีครอบครัวอยู่ต่างประเทศ