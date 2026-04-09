กาญจนบุรีตั้งวอร์รูมพลังงาน รับสงกรานต์ คุมเข้มราคาสินค้า–สกัดกักตุนน้ำมัน

กาญจนบุรี - ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ประชุมศูนย์ปฏิบัติการพลังงาน วางมาตรการเชิงรุกดูแลค่าครองชีพ ป้องกันลักลอบส่งออกน้ำมันชายแดน รองรับนักท่องเที่ยวช่วงหยุดยาว
วันนี้( 9 เม.ย.) นางสาว วริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแนวโน้มผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์พลังงานในพื้นที่ ครั้งที่ 3/2569 พร้อมรองผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11–15 เมษายน 2569 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่จำนวนมาก ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด กาญจนบุรี
ในที่ประชุมติดตามสถานการณ์พลังงานและการบริหารจัดการสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ โดยเฉพาะการตรวจสอบราคาสินค้าและป้องกันการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิง ผ่านแคมเปญ “ไทยช่วยไทย” เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน พร้อมกำหนดมาตรการเข้มงวดในพื้นที่อำเภอชายแดน ป้องกันการลักลอบนำน้ำมันส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยประสานสำนักงานพลังงานจังหวัดและหน่วยงานฝ่ายปกครองอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ จังหวัดได้เตรียมมาตรการรองรับอย่างครอบคลุม ทั้งด้านการเกษตร สาธารณสุข การบรรเทาสาธารณภัย และการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง โดยความร่วมมือของสำนักงานขนส่งจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัด ขณะที่ภาคเอกชน โดยหอค้าจังหวัดและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ยืนยันความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจช่วงเทศกาล
ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ยังเน้นย้ำให้หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด พร้อมรณรงค์การใช้พลังงานทางเลือก โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล B20 ในภาคเกษตรกรรมและการขนส่ง เพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจในระยะยาว.