นายกเหล่ากาชาดมุกดาหาร ชู “โคก หนอง นา ในจวน” ต้นแบบเกษตรยั่งยืน สร้างความมั่นคงทางอาหารครบวงจร

มุกดาหาร - นายกเหล่ากาชาดมุกดาหาร ชูผลสำเร็จ “โคก หนอง นา ในจวน” พื้นที่ต้นแบบบริหารจัดการน้ำและเกษตรยั่งยืน ต่อยอดศาสตร์พระราชา สร้างแหล่งเรียนรู้ความมั่นคงทางอาหารครบวงจร มุ่งขยายผลสู่ชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
นางอัญชลี กัลมาพิจิตร บุญณราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยถึงความสำเร็จโครงการ “โคก หนอง นา ในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร” ซึ่งต่อยอดแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
โครงการดังกล่าวเกิดจากการริเริ่มของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ที่น้อมนำศาสตร์พระราชาและแนวพระราชดำริ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” มาปรับใช้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถผลิตอาหารเลี้ยงครัวเรือน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน นำไปสู่การสร้างหมู่บ้านยั่งยืน
สำหรับการพัฒนาพื้นที่ เริ่มจากการปรับพื้นที่ว่างภายในจวนผู้ว่าฯ ให้เป็นแปลงผักขนาดเล็ก ก่อนขยายเป็นแปลงนาสาธิต สวนผลไม้ และพื้นที่ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามศาสตร์พระราชา พร้อมต่อยอดสู่การทำโรงเพาะเห็ด เลี้ยงไก่ไข่ เป็ด ห่าน และสัตว์น้ำ สร้างระบบเกษตรผสมผสานครบวงจร
ด้านการบริหารจัดการน้ำ ได้ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการ “แล้งนี้ต้องมีน้ำ” โดยสูบน้ำจากแม่น้ำโขงที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร เข้าสู่บ่อพักน้ำ 2 บ่อภายในจวน สามารถสูบน้ำได้วันละกว่า 200,000 ลิตร รองรับพื้นที่เกษตรประมาณ 10 ไร่ ทำให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ถือเป็นต้นแบบสำคัญสำหรับเกษตรกรริมแม่น้ำโขง
นอกจากนี้ ยังต่อยอดผลผลิตสู่กิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ โครงการ “ไข่ไก่อารมณ์ดี” นำไข่ไก่จากจวนไปมอบให้ประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อนำไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ลดปริมาณขยะ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชุมชน
นางอัญชลี กล่าวเพิ่มเติมว่า ระยะต่อไปจะเดินหน้าขยายผลผลิตสู่การจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้และสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลพื้นที่ พร้อมตั้งเป้าให้จวนผู้ว่าฯ เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ เกษตรปลอดสาร และการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ภายใต้แนวคิด “ผู้นำต้องทำก่อน” มุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้ประชาชนในระยะยาว.