เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง ทุ่ม 50 ล้าน พลิกโฉมสวน 7 ไร่ สร้างสกายวอล์ก-ลู่วิ่ง ดันเป็นปอดใหม่เชื่อมท่องเที่ยวดอนหอยหลอด

สมุทรสงคราม - เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง ทุ่ม 50 ล้าน เดินหน้าโปรเจกต์ยักษ์ 3 ปี ปรับสวนสาธารณะสู่แลนด์มาร์กสุขภาพและท่องเที่ยว คาดเสร็จปี 2571 พร้อมเชื่อมแผนพัฒนาดอนหอยหลอด แม้ยังติดด่าน EIA
นายศราวุธ กล้วยจำนงค์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรสงคราม เปิดเผยว่า เทศบาลได้รับงบสนับสนุนจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง วงเงิน 50 ล้านบาท เพื่อพลิกโฉมสวนสาธารณะพื้นที่กว่า 7 ไร่ หมู่ 2 ยกระดับเป็น “ปอดชุมชนยุคใหม่” รองรับทั้งสุขภาพและการท่องเที่ยว โดยวางเป็นโครงการระยะยาว 3 ปี คาดแล้วเสร็จปี 2571
ไฮไลต์สำคัญคือการออกแบบพื้นที่แบบครบวงจร แบ่งเป็น 3 โซนหลัก รองรับทุกช่วงวัย ได้แก่ โซนออกกำลังกายผู้ใหญ่ โซนกิจกรรมชุมชน และโซนเด็กพร้อมเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ ภายใต้แนวคิด “สวนเดียวใช้ได้ทั้งครอบครัว” พร้อมเพิ่มจุดขายใหม่ด้วย “สะพานสกายวอล์ก” สูง 3 เมตร เปิดมุมชมทัศนียภาพรอบพื้นที่ คาดกลายเป็นแลนด์มาร์กถ่ายภาพแห่งใหม่ เสริมด้วยลู่วิ่งรอบสวน ห้องน้ำแยกชาย-หญิง และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับผู้พิการ
โครงการใช้งบรวม 50 ล้านบาท แบ่งดำเนินการ 3 ระยะ ปี 2569 ใช้ 7.5 ล้านบาท ปี 2570 จำนวน 20 ล้านบาท และปี 2571 อีก 22.5 ล้านบาท ถือเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยตรง
ขณะเดียวกัน โครงการยังเชื่อมโยงแผนพัฒนาท่องเที่ยวชายฝั่ง โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา ดอนหอยหลอด มูลค่า 28 ล้านบาท เตรียมสร้างลานอเนกประสงค์และจุดชมวิว รองรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะช่วงปลายปีที่ฝูงนกนางนวลอพยพจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นจุดขายสำคัญระดับจังหวัด
อย่างไรก็ตาม โครงการดอนหอยหลอดยังติดข้อจำกัดด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม (EIA) อยู่ระหว่างดำเนินการ ถือเป็นโจทย์ท้าทายที่ต้องเร่งผลักดัน เพื่อให้แผนพัฒนาพื้นที่เดินหน้าเต็มรูปแบบ
นายศราวุธย้ำว่า ภาพรวมโครงการไม่ใช่เพียงการปรับปรุงสวนสาธารณะ แต่คือการยกระดับเมืองทั้งระบบ ทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจชุมชน และอนาคตการท่องเที่ยวของสมุทรสงคราม.