สองผัวเมียอ่างทอง แว้นขายก๋วยเตี๋ยวฝ่าวิกฤตน้ำมัน ส่งถึงที่ 40 บาท ลูกค้าแน่น

อ่างทอง – สองสามีภรรยานักสู้ ดัดแปลงรถจักรยานยนต์เป็นรถสามล้อพ่วงข้าง ตระเวนขายก๋วยเตี๋ยวเรือฝ่าวิกฤตราคาน้ำมันแพง ส่งตรงถึงหน่วยงานราชการและลูกค้าประจำ ในราคาเพียงชามละ 40 บาท ลูกค้าอุดหนุนต่อเนื่องเพราะสะดวกและประหยัด
วันที่ 9 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบสองสามีภรรยาชาวอ่างทอง ขับรถจักรยานยนต์ดัดแปลงเป็นสามล้อพ่วงข้าง ออกตระเวนจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรเด็ดในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยช่วงสายจะเน้นให้บริการตามหน่วยงานราชการที่มีลูกค้าประจำจำนวนมาก ก่อนออกขายตามบ้านเรือนในช่วงบ่าย
เมนูมีให้เลือกหลากหลาย ทั้งก๋วยเตี๋ยวหมู ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ต้มยำ ต้มจืด และเนื้อเปื่อยรสเข้มข้น เสิร์ฟถึงที่ในราคาชามละ 40 บาท โดยลูกค้าไม่ต้องเดินทางออกไปซื้อเอง
นายอาร์ม และ นางแอ๋ว อายุ 46 ปี เล่าว่า จากสถานการณ์ราคาน้ำมันพุ่งสูง ทำให้ข้าราชการและพนักงานหลายหน่วยงานลดการออกไปทานอาหารนอกสถานที่ ส่งผลให้บริการก๋วยเตี๋ยวเรือเดลิเวอรีถึงหน้าที่ทำงานได้รับความนิยมมากขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
แม้ต้นทุนจะสูงขึ้นจากราคาน้ำมัน แต่ยังยืนยันไม่ปรับขึ้นราคา เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้า พร้อมย้ำว่าอยากให้ทุกคนได้ทานอาหารดีในราคาที่จับต้องได้
ผู้สนใจสามารถสั่งก๋วยเตี๋ยวเรือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 083-6199-996 เพื่อให้รถแว้นก๋วยเตี๋ยวไปเสิร์ฟถึงหน้าบ้านหรือที่ทำงาน.