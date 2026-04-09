ตำรวจชะอำรวบ 7 ผู้ต้องหา ยึดยาบ้า 2 หมื่นเม็ด-ไอซ์เกือบ 120 กรัม พร้อมปืนและทรัพย์สินเพียบ

เพชรบุรี - ตำรวจเปิดปฏิบัติการกลางดึกกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ รวบชายหญิง 7 ราย ของกลางมหาศาลทั้งยาบ้า ยาไอซ์ อาวุธปืน เงินสด และรถรวม 9 คัน เตรียมขยายผลโยงเครือข่ายรายใหญ่
วันนี้( 9 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อภิรักษ์ เพิ่มชัย ผู้กำกับการ สภ.ชะอำ เปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่ ชะอำ อย่างเข้มข้น
ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 7 ราย เป็นชาย 4 ราย หญิง 3 ราย พร้อมตรวจยึดของกลางยาเสพติดจำนวนมาก ประกอบด้วย ยาบ้า 21,834 เม็ด และยาไอซ์ 117.7 กรัม รวมถึงอาวุธปืนยาวขนาด .22 พร้อมเครื่องกระสุนจำนวนหนึ่ง
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ได้แก่ รถรวม 9 คัน (รถจักรยานยนต์ 8 คัน และรถกระบะ 1 คัน) โทรศัพท์มือถือ 9 เครื่อง เงินสด 318,000 บาท และสร้อยคอทองคำพร้อมพระเลี่ยมทอง 3 เส้น เพื่อดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเข้มปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อสกัดการแพร่ระบาดและตัดวงจรเครือข่ายค้ายาอย่างจริงจัง.