อลังการ! สงกรานต์กรุงเก่า เปิดตัวช้างเพนต์สี 10 เชือก สาดน้ำสุดคึกคัก รับ “มหาสงกรานต์กรุงเก่า 2569”

พระนครศรีอยุธยา - อยุธยาจัดใหญ่! นำช้าง 10 เชือก เพนต์ลวดลายดอกสโนสุดวิจิตร ร่วมขบวนแห่–สาดน้ำสุดสนุก สร้างสีสันรับเทศกาล “มหาสงกรานต์กรุงเก่า สายน้ำ ศรัทธา มรดกแห่งแผ่นดิน” ดึงนักท่องเที่ยวไทย–ต่างชาติคึกคัก
วันนี้ (9 เม.ย.) ที่วังช้างอยุธยาแลเพนียด ถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยากาศการต้อนรับเทศกาลสงกรานต์เป็นไปอย่างคึกคัก โดยนายลายทองเหรียญ มีพันธุ์ ผู้อำนวยการวังช้างอยุธยาแลเพนียด พร้อมควาญช้าง ได้นำช้างจำนวน 10 เชือก มาร่วมสร้างสีสันด้วยการเพนต์ลวดลายและข้อความเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ลงบนลำตัว
ไฮไลต์สำคัญคือการตกแต่งช้างด้วยลวดลาย “ดอกสโน” ดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้อความเชิญชวนท่องเที่ยว อาทิ “สงกรานต์อยุธยา” และ “สงกรานต์เมืองกรุงเก่า” ก่อนนำช้างออกมาร่วมสาดน้ำกับประชาชนอย่างสนุกสนาน เพื่อประชาสัมพันธ์งาน “มหาสงกรานต์กรุงเก่า สายน้ำ ศรัทธา มรดกแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2569
ภายในงานยังมีขบวนรำกลองยาว การแสดงของเด็กและเยาวชนในชุดไทย รวมถึงการแต่งกายเป็นหนุมานเพิ่มสีสันในขบวนแห่ โดยมี ว่าที่ ดร.ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นำขบวนช้างเข้าสักการะศาลหลักเมืองพระนครศรีอยุธยา เพื่อความเป็นสิริมงคล
หลังเสร็จสิ้นพิธี ขบวนช้างได้เคลื่อนพร้อมรถสามล้อเครื่องหรือ “ตุ๊กตุ๊กหน้ากบ” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กับช้างอย่างใกล้ชิด สร้างความสนุกสนาน ท่ามกลางความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ว่าที่ ดร.ร.ต.สมทรง กล่าวว่า เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงาน “มหาสงกรานต์กรุงเก่า สายน้ำ ศรัทธา มรดกแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2569 บริเวณถนนนเรศวร หน้าสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ขบวนแห่รถบุปผชาติ ขบวนชุมชน ขบวนพระพุทธรูปให้สรงน้ำ อุโมงค์น้ำพุ และพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
ไฮไลต์ปีนี้ยังคงเปิดพื้นที่ “เกาะเมืองอยุธยา” ให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำได้อย่างเต็มที่ พร้อมกิจกรรมพิเศษเล่นน้ำกับช้างจากวังช้างอยุธยาแลเพนียด และขบวนแห่นางสงกรานต์ระยะทางกว่า 3.8 กิโลเมตร จากแยกสาธารณสุขจังหวัด ผ่านตลาดหัวรอ กลับสู่สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา รวมขบวนกว่า 21 ขบวน
ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน เพื่อสร้างความคึกคักในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ในปีนี้