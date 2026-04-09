ชาวนาเริ่มขยับรับรัฐบาล”อนุทิน” เรียกร้องกำหนดเพดานราคาน้ำมัน-ปุ๋ยยูเรีย-ประกันราคาข้าว-หนุนปัจจัยการผลิต

พิษณุโลก – เครือข่ายชาวนาพิษณุโลกรวมตัวยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าฯเมืองสองแคว..ครวญเจอทั้งน้ำมัน–ปุ๋ยแพง แถมโรงสีบ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับซื้อข้าวเปลือก เรียกร้องรัฐบาลช่วยกำหนดราคาน้ำมันไม่เกินลิตรละ 40-ยูเรียไม่เกิน 900-ประกันราคาข้าว พร้อมช่วยปัจจัยการผลิตไร่ละ 2 พัน รายละไม่เกิน 20 ไร่
วันนี้ (9 เม.ย.69) ชาวนาประมาณ 200 คนนัดรวมตัวเดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์ผ่านนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายนิสิต สวัสดิเทพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเดินทางมารับฟังปัญหาความเดือดร้อน นำไปผ่านไปยังรัฐบาล
ร้อยเอก อุบล พุทธรักษ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก เป็นตัวแทนยื่นหนังสือ ระบุถึงปัญหาน้ำมันกระทบต่อค่าเกี่ยวข้าว ปุ๋ยราคาแพงปรับตัวสูงขึ้น 500 บาทต่อกระสอบ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แต่ราคาข้าวกลับตกต่ำ ปัจจุบันเกษตรกรกำลังเก็บเกี่ยวข้าว โรงสี และท่าข้าว กลับลดการซื้อข้าวเปลือก ทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ รวมทั้งราคามีแนวโน้มจะลดลงอีก จึงขอให้ภาครัฐดำเนินการคือ
1. ขอให้กำหนดราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่เกินลิตรละ 40 บาท 2. กำหนดราคาปุ๋ยยูเรีย ไม่เกินกระสอบละ 900 บาท 3. กำหนดเพดานราคาข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25% อย่างน้อย 10,000 บาทต่อตัน และ4. สนับสนุนค่าปัจจัยการผลิต ไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อราย
ทั้งนี้ผู้ว่าฯได้รับหนังสือพร้อมรับฟังข้อเสนอและข้อเรียกร้องของเกษตรกร โดยจะรวบรวมข้อมูลและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอไปยังรัฐบาลพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป