อากาศร้อนล่องแพเล่นน้ำให้ฉ่ำเย็นนักท่องเที่ยวทางไกลหาย เหตุน้ำมันแพง

หนองคาย-สภาพอากาศร้อนจัด ประกอบกับปิดเทอม ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมล่องแพ เล่นน้ำคลายร้อน แพหนองกวากที่หนองคาย คนแน่นทุกวัน แต่กลายเป็นนักท่องเที่ยวในพื้นที่แทนคนต่างจังหวัดทางไกล เหตุน้ำมันแพง ส่วนผู้ประกอบการยังตรึงราคาค่าลากจูงแพไม่ปรับขึ้น กลัวกระทบไม่มีคนเที่ยว
วันนี้ (9 เม.ย.69) ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดหนองคาย ได้ออกตรวจสอบสภาพการท่องเที่ยวในช่วงวิกฤตน้ำมันแพง ที่แพหนองกวาก บ้านปะโค ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย ซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ที่ชาวตำบลปะโค 5 หมู่บ้าน ได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน จัดพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เปิดให้เล่นน้ำ มีบริการล่องแพ มีเครื่องเล่นทางน้ำ อาทิ บานาน่าโบ๊ท เรือเป็ด พร้อมทั้งมีร้านอาหาร เครื่องดื่มให้บริการ มีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบาย
นายมนเทียนชัย บุญตาทิพย์ กรรมการบริหารล่องแพหนองกวาก วิสาหกิจชุมชนบ้านปะโค ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย กล่าวว่า ในช่วงฤดูร้อนนี้ นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวที่แพหนองกวากมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา โดยจะมาเป็นกลุ่มเพื่อน กลุ่มครอบครัว ประกอบกับเป็นช่วงปิดเทอม นักเรียนก็จะมาเที่ยวมากขึ้น แต่กลับกลายเป็นว่า เดิมนั้นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนต่างถิ่น ต่างจังหวัด เช่น อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี หรือ ชาวจังหวัดเลย แต่พอน้ำมันแพง นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่เคยมาทุกสัปดาห์หายไปทันที คาดว่าจะมีสาเหตุหลักจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น
ถึงอย่างนั้นก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ตามอำเภอต่าง ๆ หรือนักท่องเที่ยวที่มีพื้นที่ติดต่อกัน มาเที่ยวแทน โดยช่วงวันเสาร์อาทิตย์ คนจะแน่นมาก ยิ่งในช่วงสงกรานต์มีนักท่องเที่ยวโทรจองแพล่วงหน้าจนเต็มหมดแล้ว การลากแพเมื่อก่อนใช้น้ำมัน 100 บาท ลากแพได้ทั้งวัน แต่ตอนนี้ 150 บาท ก็เกือบหมด ไม่ถึงค่ำ แต่ยังตรึงราคาค่าลากจูงแพในราคาเดิมไม่ปรับขึ้นราคาเพราะเห็นใจทุกฝ่าย
ทั้งนี้การท่องเที่ยวล่องแพหนองกวาก มีแพให้บริการทั้งหมด 35 แพ จัดสรรมาจาก 5 หมู่บ้าน มีที่จอดรถกว้างขวาง อาหาร เครื่องดื่ม อาหารพื้นบ้าน ไก่ย่าง ปลาเผา ส้มตำ มีบริการห่วงยาง โดยกำหนดกรอบกติกาและมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำต้องสวมเสื้อชูชีพที่จัดเตรียมไว้ให้ หากไม่สวมเสื้อชูชีพ กรรมการจะทำการตักเตือน
หากยังไม่ปฏิบัติตาม กรรมการจะทำการดึงแพกลับเข้าฝั่งทันทีเป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัยในชีวิต แพหนองกวากปะโคเปิดทุกวันตั้งแต่ 09.00-17.00 น. เหมาจ่ายทั้งวัน1,200 บาท , รายชั่วโมง ๆ ละ 200 บาท ค่าห้องน้ำ 100 บาท อย่างน้อย 2 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวลงแพได้ไม่เกิน 15 คน ต่อแพ 1 ลำ และอัตราค่าบริการเครื่องเสียงเหมาจ่ายทั้งวัน 200 บาท บริการรายชั่วโมง ๆ ละ 50 บาท ติดต่อจองแพได้ที่ 042-421665.