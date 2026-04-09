บุกจับแหล่งบันเทิงดังกำแพงเพชร นำเด็กสาวนั่งบำเรอลูกค้าชั่วโมงละ 300 กอดจูบลูบคลำได้

กำแพงเพชร - ฝ่ายปกครอง “เปิดปฏิบัติการพิทักษ์ชากังราว 4” สนธิกำลังบุกค้นแหล่งบันเทิงเถื่อน แถมส่อเข้าข่ายค้ามนุษย์ซ้ำ พบนำเด็กสาวอายุต่ำสุด 17 ปีนั่งบำเรอปรนนิบัติลูกค้า กอดจูบลูบคลำได้แลกค่าดริงก์ชั่วโมงละ 300 แบ่งเจ้าของ 100 บาท บางคนทำมาตั้งแต่อายุ 15-16
คืนที่ผ่านมา (8-9 เม.ย. 69) นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าฯ นายสดุดี พุทธัง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร นายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นางสาวพีชญาดา ตาอ้าย จ่าจังหวัดกำแพงเพชร และนายทศพล เสนามนตรี ป้องกันจังหวัดกำแพงเพชร นำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจจังหวัดกำแพงเพชร บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกำแพงเพชร “เปิดปฏิบัติการพิทักษ์ชากังราว 4”
หลังจากก่อนหน้านี้กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับแจ้งเบาะแสจากมูลนิธิรณสิทธิ์เพื่อเด็กและสตรีว่าสถานบริการดังกล่าวเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต มีพฤติการณ์นำเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 18 ปีมานั่งปรนนิบัติลูกค้า มีการให้บริการในลักษณะกอดจูบลูบคลำ โดยเจ้าของสถานประกอบการได้ประโยชน์จากการให้บริการดังกล่าว ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
โดยเจ้าหน้าที่ได้จู่โจมตรวจค้นสถานบริการแห่งหนึ่ง ซึ่งมีพฤติการณ์การให้บริการเข้าข่ายเป็นสถานบริการที่เปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งอาจมีการแอบแฝงการค้ามนุษย์ ตามข้อมูลของมูลนิธิรณสิทธิ์เพื่อเด็กและสตรี และมูลนิธิเดสทินี เรสคิว ประเทศไทย
ตรวจสอบพบพนักงานหญิงบริการจำนวนมาก อายุต่ำสุดเพียง 17 ปี และจากการสอบถามพบว่าบางรายเริ่มทำงาน ณ สถานประกอบการแห่งนี้ตั้งแต่อายุเพียง 15-16 ปี โดยการทำงานมีลักษณะที่ตนต้องนั่งให้บริการบำเรอและปรนนิบัติลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งบางวันจะต้องทำงานไปจนถึงรุ่งเช้า
เบื้องต้นพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวมีลักษณะเป็นสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 3 (4) (ก) และ (ข) แต่ไม่พบว่าได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการแต่อย่างใด
นอกจากนี้ จากการสอบถามพนักงานหญิงที่ให้บริการแก่สายลับ พบว่าลูกค้าจะต้องจ่ายค่าดริงก์ให้พนักงานในอัตรา 300 บาทต่อคนต่อชั่วโมง ซึ่งต้องแบ่งให้เจ้าของร้าน 100 บาท และสามารถกอด จูบ คลำ ได้ ซึ่งอาจจะเข้าข่ายการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ให้บริการมีอายุต่ำกว่า 18 ปีอาจเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยได้ประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเข้าดำเนินการคัดกรองผู้เสียหายตามกระบวนการค้ามนุษย์
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้แจ้ง 5 ข้อกล่าวหาหนัก ได้แก่เจ้าของร้าน ดังนี้ 1. ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 4 ประกอบ มาตรา 3 (4) (ก) (ข) และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันหรือเวลาที่คณะกรรมการควบคุมประกาศกำหนด ตามมาตรา 28 ประกอบกับ มาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3. เป็นนายจ้างที่มีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเป็นลูกจ้าง โดยไม่แจ้งการจ้างลูกจ้าง ซึ่งเป็นเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เด็กเข้าทำงาน ตามมาตรา 45 (1) ประกอบมาตรา 146 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท)
4. เป็นนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในระหว่างเวลา 22.00-06.00 น. โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
5. เป็นผู้ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด และกระทำด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก ตามมาตรา 26 (3) และ (5) ประกอบมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นายสดุดี พุทธัง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า การปฏิบัติการครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความจริงจังของฝ่ายปกครองและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในจังหวัดกำแพงเพชร ในการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดทุกรูปแบบ เพื่อผลักดันให้พื้นที่ปลอดจากปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ภายใต้ “มหาดไทย ทำทันที Action 5” โดยได้กำชับให้ทุกพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาทั้ง 5 ด้าน โดยเฉพาะด้านความมั่นคง
พร้อมกันนี้ ได้ฝากถึงผู้ประกอบการสถานบริการในพื้นที่ว่า หากยังฝ่าฝืนกฎหมาย จะถูกจับกุมและดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทุกรายโดยไม่มีข้อยกเว้น