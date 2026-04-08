นครปฐมลุย “ไทยช่วยไทย” ลดราคาสินค้าจำเป็นกว่า 1,000 รายการ สู้ค่าครองชีพพุ่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นครปฐม - ผู้ว่าฯ นครปฐม นำทีมลงพื้นที่ตรวจค้าปลีก-ค้าส่ง ร่วมโครงการลดค่าครองชีพ รับมือวิกฤตราคาพลังงาน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

วันนี้( 8 เม.ย.) นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานประกอบการค้าปลีกและค้าส่งในจังหวัดนครปฐม ที่เข้าร่วมโครงการจำหน่ายสินค้า “ไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าครองชีพ”

การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการดูแลค่าครองชีพประชาชน หลังสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจผันผวน กระทบค่าครองชีพของประชาชนทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ภาครัฐจึงเร่งร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีกสมัยใหม่ และผู้ผลิตสินค้า เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษ

สำหรับโครงการ “ไทยช่วยไทย” ได้คัดเลือกสินค้าจำเป็นกว่า 1,000 รายการ มาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดถึง 58% ครอบคลุม 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ สินค้าอุปโภค เช่น สบู่ แชมพู ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ยาสีฟัน กระดาษชำระ ถุงขยะ และผ้าอ้อมผู้สูงอายุ และสินค้าบริโภค เช่น ข้าวสาร น้ำตาล น้ำปลา น้ำมันพืช ซอสปรุงรส และน้ำดื่ม

โครงการดังกล่าว ให้ความสำคัญกับสินค้า House Brand ของห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ รวมถึงสินค้าแบรนด์ทางเลือก เพื่อเป็นทางเลือกสินค้าราคาประหยัดที่ยังคงคุณภาพ โดยกำหนดจัดกิจกรรมระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2569

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม พร้อมขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีก-ค้าส่งในพื้นที่ร่วมจำหน่ายสินค้าโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ปัจจุบันมีห้างสรรพสินค้าชั้นนำในจังหวัดเข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ Tops Supermarket, Lotus's, Big C และ Makro.










