จับอีกคลินิกเสริมความงามเถื่อนเมืองพัทยา เปิดบูธขายครอส-ให้บริการไม่มีใบอนุญาต​

ศูนย์ข่าวศรีราชา- จับอีกคลินิกเสริมความงามเถื่อนในเมืองพัทยา ล่าสุดสืบสวนภาค 2 ร่วม สสจ.ชลบุรี บุกจับขณะรับลูกค้า สารภาพออกบูธขายครอสในห้างฯได้รับการตอบรับดีจนต้องเปิดให้บริการทั้งที่ไม่มีใบอนุญาต
วันนี้ (8 เม.ย.) พล.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สระทองออย ผบก.สส.ภ.2 ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.เทียนชัย เลิศมณีทวีทรัพย์ ผกก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.2 นำกำลังตำรวจสืบสวนภาค 2 สนธิกำลังร่วม นายจิระสันต์ มีรัตน์ธนวัต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจสอบคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนถนนเพ็ชรตระกูล ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังสืบทราบว่าเปิดให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาต
เมื่อไปถึงพบว่ามีลูกค้าที่กำลังรอรับบริการจำนวนหนึ่ง โดยมีพนักงานและเจ้าหน้าที่ในคลินิกรวม 5 คนเป็นชาย 1 คนและหญิง 4 คน จึงทำการตรวจยึดยาอันตราย ก่อนควบคุมตัวพนักงานทั้งหมดไปสอบสวนที่ สภ.เมืองพัทยา
จากการสอบสวนทราบว่า คลินิกแห่งนี้ยังไม่มีการยื่นขอใบอนุญาตดำเนินงาน ส่วนสาเหตุที่เปิดให้บริการเป็นผลสืบเนื่องมาจากเมื่อครั้งไปเปิดบูธที่ห้างฯ ย่านพัทยาใต้ ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีจนต้องเปิดคลินิกให้บริการ
เจ้าหน้าที่จึงตั้ง 5 ข้อกล่าวหาพนักงานทั้งหมดประกอบด้วย 1.ร่วมกันประกอบกิจการสถานพยาบาล โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิ่ม เติม มาตรา 16
2.ร่วมกันดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ร.บ.สถานพยาบาลพ.ศ.254 และฉบับแก้ไขเพิ่ม เติมมาตรา 24
3. ร่วมกันขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 มาตรา 12
4. ร่วมกันขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 มาตรา 72 (4)
และ 5. ขายเครื่องมือแพทย์ โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 มาตรา 46/1 ก่อนจะขยายผลถึงเจ้าของคลินิกต่อไป