ผู้เสียหายรายที่ 3 และ 4 กรณี พ.ต.ท.เรียกค่าน้ำมันแลกทำคดีโผล่อีก ผู้การฯสั่งดำเนินคดีเด็ดขาด

อุบลราชธานี-ผู้บังคับการตำรวจอุบลราชธานี เดินทางพบผู้เสียหายรายที่ 3 และ 4 กรณีพันตำรวจโทเรียกค่าน้ำมันแลกเดินทางไปทำคดี พร้อมสั่งดำเนินคดีกับนายตำรวจที่ก่อเหตุ แจ้งข้อกล่าวหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับ และละเว้นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ เบื้องต้นมีคำสั่งย้าย ศปก.ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลฯแล้ว
ความคืบหน้าคดีล่าสุดกรณี พ.ต.ท.ทักษิณ วงษ์อนันต์ เรียกเงิน 300 บาท เป็นค่าน้ำมันไปตรวจที่เกิดเหตุคดีลักทรัพย์ จนกลายเป็นข่าวดัง มีผู้เสียออกมาแฉอย่างต่อเนื่องถึง 4 ราย วันนี้ พ.ต.อ.คนองฤทธิ์ ดาราช ผกก.สภ.ม่วงสามสิบ ได้ติดตามผู้เสียหาย รายที่ 3 และ 4 มาให้การเพิ่มเติมที่ สภ.ม่วงสามสิบ โดยมี พล.ต.ต.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และคณะเข้าร่วมการติดตามคดี
พล.ต.ต.ปฏิยุทธ เปิดเผยว่า วันนี้ผู้เสียหายจากการซื้อของออนไลน์มาพบให้การยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการขอรับเงิน 500 บาท สำหรับการดำเนินการ ก่อนกลับมีการสอบถามผู้เสียหายมีอาชีพอะไร ผู้เสียหาบบอกว่าเปิดร้านเขียงเนื้อ ก็เลยขอเนื้ออีกหนึ่งกิโล จากนั้นก็ให้ตำรวจตามไปเอา ซึ่งการกระทำดังกล่าวได้สอบถามผู้เสียหายแล้ว ทำให้ทราบว่าเป็นความผิด ซึ่งตอนนี้ผู้เสียหายประสงค์ดำเนินคดี
ขั้นตอนต่อไปก็ได้รับคำร้องทุกข์เรียบร้อย ก็จะมีการดำเนินการต่อกับทางพันตำรวจโททักษิณ โดยตอนนี้ พนักงานสอบสวนได้มีการดำเนินการบางส่วนไปแล้ว มีการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับ และละเว้นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ตอนนี้ก็มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติ ราชการที่ ศปก.ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว
พล.ต.ต.ปฏิยุทธ กล่าวอีกว่า ต้องขอโทษผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบ ตนเองในฐานะของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ยินดีน้อมรับทุกคำแนะนำหรือติชม แล้วก็พร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาให้แก่ประชาชนของ ที่จังหวัดอุบล
ต่อมาเมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 8 เม.ย. เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ม่วงสามสิบได้จับกุม นางสาวสร้อยสุดา กั้วศรี อายุ 38 ปี ตามหมายจับของศาลจังหวัดอุบลราชธานี ฐานลักทรัพย์นายจ้าง เหตุเกิดท้องที่ สภ.เมืองอุบลราชธานี สำหรับนางสาวสร้อยสุดาเกี่ยวพันกับคดีนี้ เพราะเป็นผู้ที่ นางรำไพผู้เสียหายรายที่ 3 เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กับพันตำรวจโททักษิณ ฐานฉ้อโกงที่ให้ซื้อสิ่งของเป็นเงินกว่า 230,000 บาท จนทำให้ พ.ต.ท.ทักษิณ เรียกรับเงิน 500 บาท และเนื้อ 1 กิโลกรัมเป็นค่าดำเนินการ
หลังการจับกุมตัวนางสาวสร้อยสุดา ตามหมายจับของ สภ เมืองอุบลราชธานี ในคดีลักทรัพย์นายจ้าง เจ้าหน้าที่จะได้ทำการอายัดตัวในคดีฉ้อโกงนางรำไพ ของ ต่อไปด้วย