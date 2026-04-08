ระยอง- เจอจะๆ! นายทุนเห็นแก่ได้ ขุดบ่อทรายลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะ ทำน้ำประปาขุ่นทั้งพื้นที่ นายอำเภอบ้านค่าย สั่งปิดยกแผง ลั่นใช้กฎหมายฟันไม่เลี้ยง
วันนี้ ( 8 เม.ย.) นายวิจิตร พาพลงาม นายอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง พร้อมด้วย นายเอกชัย แสงศรี ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านค่าย ได้นำกำลังฝ่ายปกครอง สนธิกำลังร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงตรวจสอบตรวจสอบบริเวณ “คลองใหญ่” หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีนายทุนขุดบ่อล้างทราย ปล่อยน้ำเสียไหลลงคลองสาธารณะจนให้น้ำมีลักษณะขาวขุ่นคล้ายโคลน
จากการตรวจสอบพบคลองดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญที่ใช้ผลิตเป็นน้ำประปา รวมถึงใช้ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ครอบคลุมพื้นที่ อ.เมืองระยอง อ.บ้านค่าย และพื้นที่ใกล้เคียง และยังพบหลักฐานชัดเจนเป็นบ่อทรายซึ่งขุดเป็นร่องน้ำและมีการปล่อยน้ำล้างทรายที่มีตะกอนขุ่นไหลลงสู่คลองสาธารณะโดยตรง
เบื้องต้น นายอำเภอบ้านค่าย ได้สั่งการเร่งด่วนให้นำรถแบคโฮ เข้าปิดทางน้ำที่ไหลลงคลองสาธารณะ พร้อมมีคำสั่งให้บ่อทรายที่อยู่ใกล้คลองสาธารณะ “หยุดดำเนินการทั้งหมด” ทันทีเพื่อป้องกันการปล่อยน้ำเสียซ้ำเติมปัญหา สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในวงกว้าง
นายอำเภอบ้านค่าย เผยว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักอยู่ใน ม. 2, ม.3 และ ม. 8 ซึ่งอยู่ด้านหลังวัดละหารไร่ ต.หนองละลอก รวมถึงพื้นที่ ม. 2-3 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย ที่พบว่าน้ำในคลองมีสีขาวขุ่นผิดปกติ จนกระทบต่อกระบวนการผลิตน้ำประปาอย่างเห็นได้ชัดเจน
จึงมีคำสั่งระงับกิจการบ่อทรายทั้งหมดในพื้นที่ทันที เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาสาเหตุอย่างละเอียด
“กรณีนี้ถือเป็นการกระทำที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างร้ายแรง และหากพบว่ามีการลักลอบปล่อยน้ำเสียจริง จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด พร้อมกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้อย่างเข้มงวด” นายอำเภอบ้านค่าย กล่าว
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวยังรายงานเพิ่มเติมว่า พื้นที่ดังกล่าวยังมีป้ายระบุข้อความ “โครงการขุดดินแลกน้ำ” ในคลองใหญ่ ม.3 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร และยังระบุว่าเจ้าของโครงการคือที่ทำการปกครองอำเภอบ้านค่าย
แต่ป้ายดังกล่าวไม่ปรากฏตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานภาครัฐ จึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่า โครงการนี้มีอยู่จริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงการแอบอ้างดำเนินการโดยมิชอบ อีกทั้งยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำในคลองใหญ่อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ชลประทานระยอง ได้วางมาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ อ่างเก็บน้ำดอกกราย และอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลลงสู่คลองใหญ่ เพื่อเร่งไล่น้ำขุ่นให้เจือจางและกลับสู่สภาพปกติ โดยได้เริ่มดำเนินการในเวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา
ขณะที่ เจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลตรวจสอบบ่อทราย ผู้ประกอบการ รวมถึงข้อเท็จจริงของโครงการที่ถูกอ้างถึง และหากพบการกระทำผิดหรือมีการแอบอ้างหน่วยงานรัฐจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาอย่างถึงที่สุด พร้อมสั่งปิดกิจการทันทีเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพน้ำและความเป็นอยู่ของประชาชนในระยะยาว.