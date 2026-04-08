บุกตรวจโรงงานราชบุรี! กักตุนน้ำมันดีเซล 1.4 แสนลิตร-วัตถุดิบอาหารสัตว์ ไร้ใบอนุญาต

ราชบุรี - ฝ่ายปกครองเมืองราชบุรีสนธิกำลังหลายหน่วยงาน บุกตรวจโรงงานเอกชน หลังถูกร้องเรียนกักตุนน้ำมันดีเซลจำนวนมาก พบถังเก็บ 9 ถัง น้ำมันรวมกว่า 142,000 ลิตร พร้อมวัตถุดิบอาหารสัตว์ เบื้องต้นไม่พบใบอนุญาต เตรียมส่งตรวจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันนี้ ( 8 เม.ย.) นายจำนงค์ จันทรวงศ์ หัวหน้าปลัดอำเภอเมืองฝ่ายความมั่นคง จังหวัดราชบุรี นำกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ประกอบด้วย พลังงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานชั่งตวงวัด เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ตำรวจ สภ.เมืองราชบุรี และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยไผ่ รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าตรวจสอบโรงงาน บริษัท แบร็น แคสซาวา ฟีด จำกัด หมู่ 9 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการกักตุนน้ำมันดีเซลจำนวนมากโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากการตรวจสอบพบว่า ภายในโรงงานใช้เป็นสถานที่กักเก็บวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นสินค้าควบคุม เช่น มันเส้น รำข้าว และข้าวโพด นอกจากนี้ยังพบถังเก็บน้ำมันดีเซลรวม 9 ถัง ประกอบด้วย ถังขนาด 20,000 ลิตร จำนวน 5 ถัง ถังขนาด 18,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ถังขนาด 15,000 ลิตร 1 ถัง และถังขนาด 9,000 ลิตร 1 ถัง รวมปริมาณน้ำมันที่พบประมาณ 142,000 ลิตร
เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บตัวอย่างของเหลวภายในถังทั้งหมดส่งตรวจพิสูจน์ เพื่อยืนยันว่าเป็นน้ำมันดีเซลหรือไม่ และตรวจสอบแหล่งที่มาของน้ำมันดังกล่าว
ต่อมา น.ส.ปุณดานุช (สงวนนามสกุล) ได้แสดงตัวเป็นกรรมการและผู้จัดการโรงงาน ชี้แจงว่า บริษัทจดทะเบียนอยู่ที่จังหวัดนครปฐม โดยในช่วงแรกเช่าโกดังเก็บวัตถุดิบ ก่อนจะย้ายมาตั้งโรงงานในพื้นที่ปัจจุบัน และไม่ทราบว่าการเก็บวัตถุดิบจำนวนมากต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่วนการกักเก็บน้ำมันดีเซลนั้น เนื่องจากประสบปัญหาหาปั๊มน้ำมันสำหรับรถบรรทุกได้ยาก จึงจัดซื้อถังเก็บน้ำมันและซื้อน้ำมันผ่านพ่อค้าคนกลาง (จ็อบเบอร์) มาเก็บสำรองไว้ใช้ในกิจการ โดยไม่ได้ดำเนินการขออนุญาต
ด้านนายจำนงค์ เปิดเผยว่า การเข้าตรวจสอบครั้งนี้สืบเนื่องจากได้รับร้องเรียนว่ามีรถขนน้ำมันเข้า-ออกโรงงานจำนวนมาก เมื่อลงพื้นที่จึงพบการกักเก็บน้ำมันในปริมาณสูง โดยเบื้องต้นยังต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบในแต่ละด้าน ทั้งพาณิชย์จังหวัดในเรื่องการกักตุนสินค้า สรรพสามิตในเรื่องแหล่งที่มาของน้ำมัน พลังงานจังหวัดตรวจสอบชนิดน้ำมัน รวมถึงเทศบาลตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าโรงงานดังกล่าวยังไม่มีใบอนุญาตในหลายส่วน หากพบการกระทำผิดในด้านใด หน่วยงานที่กำกับดูแลจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.