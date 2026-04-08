ศาลสั่งปรับ 1 หมื่น มือบอนปีนบ่อ “หมูเด้ง”

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ศาลแขวงชลบุรีพิพากษาปรับ 10,000 บาท หนุ่มมือบอนแอบปีนลงบ่อ “หมูเด้ง” ฮิปโปแคระขวัญใจนักท่องเที่ยว ด้านสวนสัตว์เปิดเขาเขียวย้ำชัด ฝ่าฝืนกฎมีโทษทางกฎหมาย ขอความร่วมมือ ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย
จากกรณีเมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่ผ่านมา มีชายรายหนึ่งก่อเหตุแอบปีนลงไปในส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสแคระ หรือ “น้องหมูเด้ง” ภายใน สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สร้างความกังวลต่อความปลอดภัยของทั้งสัตว์และนักท่องเที่ยว
ล่าสุดวันนี้ ( 8 เม.ย.) นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า ศาลแขวงชลบุรี ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ1549/2569 ว่าจำเลยมีความผิดฐานบุกรุกพื้นที่ส่วนแสดงสัตว์ตามฟ้อง
ทั้งนี้ ศาลมีคำสั่งลงโทษปรับเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท โดยจำเลยให้การรับสารภาพ และได้ชำระค่าปรับครบถ้วนแล้ว
ภายหลังคำพิพากษา ทาง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้ออกมาย้ำเตือนนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ภายใต้แนวทาง “ชมแต่ตา มืออย่าต้อง ตัวอย่าลง” เพื่อความปลอดภัยของทั้งคนและสัตว์
พร้อมขอความร่วมมือประชาชน ห้ามปีนป่ายหรือเข้าสู่พื้นที่แสดงสัตว์โดยเด็ดขาด ให้ปฏิบัติตามป้ายเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ รวมถึงรักษาระยะห่างอย่างเหมาะสม
ผู้อำนวยการสวนสัตว์ ฯ ระบุเพิ่มเติมว่า พฤติกรรมดังกล่าวไม่เพียงเสี่ยงอันตราย แต่ยังมีความผิดตามกฎหมายอย่างชัดเจน จึงยืนยันจะดำเนินคดีอย่างจริงจังในทุกกรณี เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัย และรักษาบรรยากาศการท่องเที่ยวให้เหมาะสมสำหรับทุกคน.