(คลิป)ดุจไฟโลกันต์! เผยภาพไฟป่าภูผาแดงลุกลามริมสะพานห้วยตอง เห็นแล้วสุดสะพรึง

เพชรบูรณ์ - ผู้คนสัญจรผ่านสะพานห้วยตองสะพรึงกันไปหมด..เผยภาพไฟป่าลุกลามบนภูผาแดงตามแนวสะพานห้วยตอง บนเส้นทางเชื่อมเหนือ-อีสาน ล่าสุดผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์เมืองมะขามหวานสั่งระดมกำลังเร่งสกัด 3 จุดเสี่ยง
คลิปภาพไฟไหม้บนภูผาแดง อ.หล่มสัก จ.เพชรบุรณ์ ลุกลามเป็นแนวยาวบริเวณสะพานพ่อขุนผาเมือง หรือสะพานห้วยตอง บนเส้นทางเชื่อมโยงภาคเหนือกับภาคอีสาน ถูกเผยแพร่ในโซเชียลฯ ซึ่งจะเห็นเปลวเพลิงที่ลุกโชนบนภูเขาอย่างน่าสะพรึง สะท้อนสถานการณ์ลุกลามต่อเนื่องในพื้นที่ป่าเขาสูงชัน
ล่าสุดวันนี้ (8 เม.ย. 69) นายศรัณยู มีทองคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอหล่มสัก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน พร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง และเกลือแร่แก่เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง หมู่ 6 บ้านวังยาว ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
โอกาสนี้ นายสมพงษ์ ลิ้มปาละ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง รายงานสถานการณ์ไฟป่าร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ซึ่งพบว่าพื้นที่ป่าเบญจพรรณมีเชื้อเพลิงสะสมจำนวนมาก ประกอบกับภูมิประเทศสูงชัน ทำให้การเข้าควบคุมไฟเป็นไปอย่างยากลำบาก
เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าควบคุมไฟใน 2 จุดหลัก ได้แก่ บริเวณศาลเจ้าพ่อผาแดง บ้านวังยาว ใช้กำลังรวม 47 นาย อยู่ระหว่างปฏิบัติการดับไฟ และบริเวณสำนักสงฆ์บ้านห้วยระหงส์ หมู่ 7 พบไฟลุกลามด้านหลังสำนักสงฆ์ จึงสั่งระดมกำลัง 15 นายเข้าควบคุมสถานการณ์ พร้อมกำชับทุกหน่วยเฝ้าระวังเข้ม หากพบจุดความร้อนให้เร่งบูรณาการดับไฟทันที ทั้งนี้ตามหลักวิชาการ ไฟป่าในพื้นที่ป่าเบญจพรรณช่วงฤดูแล้งมีแนวโน้มลุกลามรวดเร็วจากเศษใบไม้แห้งและลมแรง เสี่ยงกระทบคุณภาพอากาศและสุขภาพประชาชนในวงกว้าง