ระยอง จัดกิจกรรมตัดทุเรียนมีดแรก พร้อมเปิดตัว “ทุเรียนพรีเมี่ยมคลองโพล้” เขาชะเมา

ระยอง -กษตรจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมตัดทุเรียนมีดแรก พร้อมเปิดตัว “ทุเรียนพรีเมี่ยมคลองโพล้” ของชาวสวนทุเรียนใน อ.เขาชะเมา ชูจุดขายทุเรียนคุณภาพ ควบคุมการผลิตตั้งแต่วิเคราะห์ดิน-ให้น้ำ-ธาตุอาหาร และลดการใช้สารเคมี

วันนี้ ( 8 เม.ย.) สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ได้จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความรู้ ความเข้าใจการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ ภายใต้ชื่องาน "ทุเรียนคลองโพล้ ทุเรียนใส่ใจ ความภาคภูมิใจของชาวอำเภอเขาชะเมา" ที่สวนทุเรียนช่างต๋อย ของนายพรชัย ศรีสวัสดิ์ ม.1 ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง โดยมี นายปัญญา ประดิษฐสาร ผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง ,นายทัศนเดชา บุญสนธ์ นายอำเภอเขาชะเมา ,น.ส.สมหมาย พลมณี เกษตรจังหวัดระยอง และนายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง เข้าร่วม



พร้อมจัดกิจกรรม "ตัด ติด แพ็ค แกะ ชิม" และติดสติกเกอร์บาร์โค้ดที่ขั้วทุเรียนเพื่อเป็นการยืนยันทุเรียนคุณภาพของเกษตรกร
ซึ่งการตัดทุเรียนมีดแรก ถือเป็นสัญญาณว่า "ทุเรียนพรีเมี่ยมคลองโพล้" ออกสู่ตลาดแล้ว


ภายในงานยังมีการเสวนาหัวข้อ "ถอดรหัส 4 ความใส่ใจ พลิกวิถีดิน น้ำ และการจัดการสู่ทุเรียนคลองโพล้เกรดพรีเมียมอย่างยั่งยืน" และนิทรรศการทุเรียนคลองโพล้ ฐานเรียนรู้ การวิเคราะห์คุณภาพดิน, การจัดการโรคพืช, การบริหารจัดการต้นทุน และการจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า


น.ส.สมหมาย พลมณี เกษตรจังหวัดระยอง เผยว่าการจัดงานในวันนี้เป็นการเปิดตัว แบรนด์ทุเรียนคลองโพล้ ซึ่งเป็นทุเรียนของเกษตรกรชาวสวนที่อยู่รอบพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองโพล้ ซึ่งเกษตรจังหวัด ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรกว่า 50 กว่าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2564 และยังได้ส่งเสริมความรู้เรื่องการผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ การลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี

ซึ่ง ทุเรียนคลองโพล้ เป็นดำเนินการตามนโยบายของจังหวัดระยอง และกรมส่งเสริมการเกษตร สนองนโยบายของรัฐบาลในการใช้ "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" รับรองการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคต

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกษตรกรห่อทุเรียนด้วย ถุงแดง เพื่อให้ได้ทุเรียนที่ผลสวยเปลือกบาง เนื้อเยอะ รสชาติดี และป้องกันแมลงเจาะผล รวมทั้งไม่ต้องใช้สารเคมีลดต้นทุนได้อีกด้วย








ระยอง จัดกิจกรรมตัดทุเรียนมีดแรก พร้อมเปิดตัว "ทุเรียนพรีเมี่ยมคลองโพล้" เขาชะเมา
