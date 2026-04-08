“ฉก.นย.จันทบุรี” แจงคลิปลักลอบขนบุหรี่เถื่อนชายแดนโป่งน้ำร้อนอาจเป็นเหตุการณ์ที่เคยจับกุมแล้ว

จันทบุรี - “ฉก.นย.จันทบุรี” แจงคลิปลักลอบขนบุหรี่เถื่อนชายแดนโป่งน้ำร้อนที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์อาจเป็นเหตุการณ์เดิมที่เคยจับกุมมาแล้ว ย้ำทางหน่วยฯ มีนโยบายคุมเข้มพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง
จากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ ได้มีการเผยแพร่ภาพและข้อความเกี่ยวกับการลักลอบขนบุหรี่เถื่อนผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ด้าน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างนั้น
เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้ ( 8 เม.ย.) นาวาเอก ปรัชญา หาญเทียม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ได้นำคณะสื่อมวลชนเดินเท้าเข้าพื้นที่เกิดเหตุเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณด้านหลังตลาดบ้านแหลม ม. 4 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โดยพบว่าสภาพพื้นที่ปัจจุบันมีความแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในคลิปอย่างชัดเจน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นกรณีที่หน่วยฯ ได้ดำเนินการจับกุมไปก่อนหน้านี้แล้ว หรืออาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ยืนยันว่าทางหน่วยฯ ได้ดำเนินมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติที่มีระยะทางรับผิดชอบยาวกว่า 87 กิโลเมตร ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกำลังประจำทุกจุดได้ตลอดเวลา และได้มีการปรับแผนเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน เสริมแนวรั้วลวดหนาม และนำอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) มาใช้ในการตรวจการณ์ ควบคู่กับการจัดกำลังเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
พร้อมยืนยันอีกว่า ทางหน่วยฯ มิได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้สามารถจับกุมการลักลอบขนบุหรี่หนีภาษีได้เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และจากการตรวจสอบข้อมูลกล้องวงจรปิด พบว่ามีความเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์จะเป็นล็อตเดียวกับที่ได้ดำเนินการจับกุมแล้ว
ขณะที่ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 จนถึงปัจจุบัน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี สามารถจับกุมการลักลอบนำสิ่งของผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติได้ 3 ครั้ง พร้อมตรวจยึดบุหรี่หนีภาษีกว่า 27,020 ซอง คิดเป็นมูลค่าค่าปรับประมาณ 16 ล้านบาท และได้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงตรวจยึดของกลางประเภทโทรศัพท์และเอกสารต้องสงสัย รถจักรยานยนต์เตรียมลักลอบส่งออก และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนีภาษี
นอกจากนั้นทางหน่วยฯ ยังได้ดำเนินการเสริมความแข็งแรงแนวป้องกัน โดยเพิ่มลวดหนามหีบเพลงจากเดิม 1 ชั้น เป็น 3 ชั้น พร้อมเพิ่มกำลังลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น พร้อมขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งทางราชการ และหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เพื่อป้องกันความสับสนและไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน.