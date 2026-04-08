ยาเสพติดทะลักเข้าไทยต่อเนื่อง ทหารพรานหนองคายยึดอีกไอซ์ 91กิโลฯ

หนองคาย-ทหารพรานสังคม หนองคาย พบกระเป๋าเดินทาง 5 ใบ ริมน้ำโขง เปิดดู พบเป็นไอซ์ อัดแน่นเต็มกระเป๋า 91 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 12.7 ล้านบาท
เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้( 8 เม.ย.)ร.อ.ยุทธนา สีไชย์ ผบ.ร้อย ฉก.ทพ.2110 ฉก.ทพ.21 อ.สังคม จ.หนองคาย ได้สั่งการให้จัดชุดปฏิบัติการออกทำการซุ่มเฝ้าพื้นที่ตลอดแนวรับผิดชอบ ริมน้ำโขง เพื่อระวังป้องกันการลักลอบนำเข้าส่งออกสิ่งของผิดกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ทหารพราน พบเรือกีบติดเครื่องยนต์วิ่งตัดตรงข้ามแม่น้ำโขงจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาเทียบฝั่งบริเวณบ้านตาดเสริม หมู่ 1 ตำบลบ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
โดยพบว่ามีชายต้องสงสัย 2 คน กำลังขนย้ายวัตถุบางอย่างลงจากเรือและวางลงบริเวณริมตลิ่งที่จุดเกิดเหตุ จากนั้นได้ขับเรือแล่นผ่านแม่น้ำโขงไปยังประเทศลาวอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ไล่ติดตามไป แต่ตามไม่ทัน ไม่สามารถควบคุมตัวชายต้องสงสัยไว้ได้ จึงได้ประสานหน่วยงานความมั่นคงเข้าทำการตรวจสอบ
จากการตรวจสอบ พบว่าวัตถุต้องสงสัยนั้นเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ จำนวน 5 ใบ ภายในมียาเสพติดประเภทไอซ์ จำนวนหนึ่ง จึงยึดมาตรวจสอบที่กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2110 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 21 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี บก.ควบคุมที่ 2 ทำการตรวจนับ มียาไอซ์จำนวน 91 ห่อ ๆ ละประมาณ 1 กิโลกรัม รวมประมาณ 91 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 12.7 ล้านบาท
คาดว่าไอซ์ทั้งหมดนี้ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเตรียมนำเข้าพื้นที่ตอนในของประเทศ แต่มาถูกตรวจยึดจับกุมได้เสียก่อน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ขยายผลการดำเนินการต่อไป.