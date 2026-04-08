ยอมถอย! ผู้บริหารเรือเฟอร์รี่เกาะช้างประกาศขึ้นอัตราค่าบริการใหม่จนทัวร์ลงยับ ล่าสุดปรับลดแล้ว

ตราด – ยอมถอย! ผู้บริหารเรือโดยสารเฟอร์รี่เกาะช้าง ประกาศขึ้นอัตราค่าบริการใหม่เริ่ม 10 เม.ย.69 จนทัวร์ลงยับ อ้างสื่อสารผิดพลาด พร้อมออกหนังสือขออภัย เปิดตัวเลขค่าบริการใหม่สร้างความพอใจทุกฝ่าย โอดราคาเก่าใช้ตั้งแต่ปี 2559 ครั้งราคาน้ำมันยังแค่ลิตรละ 26 บาท
จากกรณีที่ผู้ประกอบการเรือโดยสารท่องเที่ยวใน อ.เกาะช้าง จ.ตราด ได้เสนอต่อสำนักงานเจ้าท่าตราด เพื่อขอปรับขึ้นราคาค่าโดยสารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในปัจจุบัน ที่พุ่งสูงถึงลิตรละ 50 บาทจนไม่สามารถแบกรับต้นทุนดำเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นได้ไหว
จนทำให้ นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับเรือโดยสารประจำทางจังหวัดตราด ได้เรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาคำขอปรับขึ้นค่าโดยสารของผู้ประกอบท่าเรือเกาะช้าง เกาะกูด และเกาะหมาก จนได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่า จะมีการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารเฉพาะเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง จากเดิมในราคา 80 บาทต่อคนเป็น 130 บาท ส่วนรถยนต์ 4 ล้อจากเดิม 120 บาทต่อคันคิดเป็น 280 บาท
และยังมีรายละเอียดของรถบรรทุก 10 ล้อที่จะให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.2569 เป็นต้นไป ซึ่งเมื่อมีการประกาศผลการปรับราคาค่าบริการใหม่ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ จ.ตราด รวมถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ต่างพากันออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก และเรียกร้องให้มีการปรับลดราคาโดยเฉพาะค่าบริการสำหรับนักเรียนนั้น
วันนี้ ( 8 เม.ย.) ผู้บริหารเรือโดยสารเฟอร์รี่ข้ามเกาะช้าง ได้ออกประกาศขอโทษและชี้แจงเรื่องการปรับอัตราค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะช้าง ว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาด จนส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว ชาวเกาะช้าง และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ที่ทำให้ยอดการจองทัวร์น้อยลง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน บริษัทฯ ขอชี้แจงดังนี้
อัตราค่าโดยสารที่จะเริ่มพิจารณาปรับใช้ในวันที่ 10 เม.ย.2569 ในส่วนผู้โดยสารทั่วไป ปรับขึ้นเป็น 90 บาทต่อคนจากเดิม 80 บาทต่อคน ขณะที่รถยนต์ 4 ล้อปรับขึ้นเป็น 200 บาทต่อคัน จากเดิม 120บาทต่อคัน
และยังยืนยันว่าอัตราค่าโดยสารเดิมเป็นราคาที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งในเวลานั้นราคาน้ำมันอยู่ที่ประมาณลิตรละ 26 บาท ขณะที่ปัจจุบันต้นทุนน้ำมันมีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการตามสถานการณ์ที่เป็นจริง
พร้อมแจ้งอีกว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี จึงพยายามอย่างเต็มที่ในการตรึงราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้และบริษัทฯ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง หากการนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้ทำให้เกิดความสับสน
ด้าน นายสารพล ประศาสน์ศิลป์ นายกเทศบาลตำบลเกาะช้าง และเจ้าของโรงแรมคลองพร้าวรีสอร์ท ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า สิ่งที่ผู้นำท้องถิ่นเป็นกังวลคือความชัดเจนด้านการสื่อสาร เพราะหากเกิดการคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง และไม่ชัดเจนก็จะส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวของเกาะช้างโดยตรง
เช่นเดียวกับ นางเอมวิกา โสวันทา ชาวเกาะช้างที่ได้สะท้อนปัญหาเรื่องราคาพลังงานว่า ย่อมส่งผลกระทบต่อทุกคนโดยเฉพาะลูกหลานที่ต้องนั่งเรือไปเรียนที่ฝั่งที่พ่อแม่ต้องแบกภาระค่ารถตู้ และค่าตั๋วเรือเดือนละหลายพันบาท และหากมีการปรับขึ้นค่าโดยสารเรือที่สูงเกินไป ก็จะทำให้ผู้ประกอบการแบกรับไม่ไหว