รมว.ทส.เดือด! ลูกจ้างอุทยานฯ แต่งรถเลียนแบบราชการ ลอบขน “จีนเทา” สั่งไล่ออก-ล่าตัวผู้เกี่ยวข้อง ฟันไม่เลี้ยง

กาญจนบุรี – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งเอาผิดเด็ดขาด หลังลูกจ้างจ้างเหมาฯ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ใช้รถส่วนตัวติดตราราชการปลอม ลักลอบขนชาวจีนหลบหนีเข้าเมือง ชี้เป็นพฤติกรรมทำลายภาพลักษณ์องค์กร พร้อมขยายผลเอาผิดถึงที่สุด หากพัวพันถึงใครโดนหมด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อกลางดึกวันที่ 6 เม.ย. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประจำจุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิ หมู่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ได้จับกุมตัวนายสาธิต (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี ชาว อ.ทองผาภูมิ พร้อมของกลางรถกระบะ Toyota Hilux Vigo สีดำ ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้ลักลอบขน MR. LONG TAO ชาวจีน อายุ 27 ปี ไม่มีเอกสารประจำตัว เพื่อเตรียมส่งต่อไปยังชายแดนบ้านพระเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี มุ่งหน้าข้ามแดนไปยังฝั่งประเทศเมียนมา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาชาวจีนในความผิดฐานเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนคนขับถูกดำเนินคดีฐานช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ล่าสุดวันนี้ ( 8 เม.ย. ) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากพื้นที่ พบว่าผู้ต้องหาเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม และใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนำมาติดตราสัญลักษณ์ของกรมฯ และตราโลหะของกระทรวง เพื่ออำพรางเป็นรถราชการ
ทั้งนี้ ได้มีคำสั่ง “ไล่ออกทันที” ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. และขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) ห้ามกลับเข้าทำงานในสังกัดกรมอุทยานฯ อีก พร้อมสั่งดำเนินคดีเพิ่มเติมในข้อหา “ปลอมและเลียนแบบเครื่องหมายราชการ”
ขณะเดียวกันนาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าว “ยอมรับไม่ได้” และสั่งการให้อธิบดีกรมอุทยานฯ ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
“จะไม่ยอมให้คนเพียงไม่กี่คน มาทำลายชื่อเสียงของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานสุจริต การนำตราราชการไปใช้กระทำผิดถือเป็นเรื่องร้ายแรง ต้องลงโทษถึงที่สุด” รมว.ทส. กล่าว
พร้อมกันนี้ ได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส หากพบว่าเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่ระดับใด หรือมีการบงการ รับผลประโยชน์จากขบวนการขนแรงงานเถื่อนหรือแก๊งสแกมเมอร์ จะต้องถูกดำเนินคดีทั้งวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด
ด้าน ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ออกมาโพสต์ผ่านโซเชียล ระบุว่า เป็นพฤติกรรม “หากินบนตราอันทรงเกียรติ” โดยรถคันดังกล่าวถูกตกแต่งเลียนแบบรถราชการอย่างแนบเนียน ทั้งติดเสาวิทยุ ตราโลหะ และสติกเกอร์กรมอุทยานฯ เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจค้น แต่สุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับได้ทัน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลถึงเครือข่ายขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าว และตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐรายอื่นหรือไม่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.