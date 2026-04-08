ลพบุรีเปิดฉาก “สงกรานต์เมืองลิง” ทำบุญใหญ่ อัญเชิญเจ้าพ่อพระกาฬให้สรงน้ำ-ขอพร คึกคักรับปีใหม่ไทย

ลพบุรี – บรรยากาศเทศกาลสงกรานต์เมืองลิงเริ่มต้นอย่างคึกคัก ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวแห่ร่วมทำบุญใหญ่ อัญเชิญองค์เจ้าพ่อพระกาฬลงมาให้ประชาชนสรงน้ำขอพร พร้อมจัดโรงทานบริการอาหารฟรีตลอดเทศกาล
วันนี้ ( 8 เม.ย.) นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารศาลฯ ร่วมประกอบพิธีทำบุญใหญ่ บวงสรวง และอัญเชิญรูปหล่อองค์เจ้าพ่อพระกาฬลงมาประดิษฐานบริเวณด้านล่างทางขึ้นศาล เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำ ขอพร และปิดทององค์จริงด้านบน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569 ที่ ศาลพระกาฬ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลพบุรี
ตลอดทั้งวันมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมากราบไหว้สักการะ พร้อมนำเครื่องเซ่นไหว้ ทั้งผลไม้ อาหารคาวหวาน ไข่ต้ม หัวหมู และน้ำแดง มาถวายตามความเชื่อ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว นอกจากนี้ ภายในพิธียังมีการรำถวายเจ้าพ่อพระกาฬ สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางมาเยือน
ขณะเดียวกัน บรรดาผู้มีจิตศรัทธายังร่วมจัดตั้งโรงทานขนาดใหญ่ นำอาหารหลากหลายเมนู อาทิ ขนมจีนน้ำยา ข้าวพะโล้ขาหมู เย็นตาโฟ สุกี้แห้ง น้ำแข็งไส และเครื่องดื่ม มาแจกจ่ายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวฟรีตลอดช่วงเทศกาล ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2569
สำหรับ ศาลพระกาฬ สร้างขึ้นในสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีลักษณะสถาปัตยกรรมผสมผสานไทย-ตะวันตก บนฐานศิลาแลงเดิม ภายในประดิษฐานเทวรูปโบราณ ซึ่งชาวลพบุรีเชื่อว่าเป็น “เจ้าพ่อพระกาฬ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาเมืองมาอย่างยาวนาน
ทั้งนี้ เจ้าพ่อพระกาฬถือเป็นเทวรูปเก่าแก่ ศิลปะลพบุรี เดิมมีลักษณะสีดำ ไม่มีเศียรและพระกร ก่อนจะมีการบูรณะเพิ่มเติมในภายหลัง ปัจจุบันถูกปิดทองจนเหลืองอร่าม และยังคงเป็นศูนย์รวมศรัทธาของประชาชนอย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี.