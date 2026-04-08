สระบุรีขานรับ! ลดดีเซล 2 บาท ช่วยหายใจคล่อง เกษตรกร–ผู้รับเหมาชี้ช่วยลดต้นทุนจริง แต่หวังลงอีกแตะ 30 บาท

สระบุรี – ประชาชนในพื้นที่ขานรับมาตรการภาครัฐ หลังคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เตรียมปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 2 บาท โดยมองว่าเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพและต้นทุนอาชีพได้ในระดับหนึ่ง
วันนี้ ( 8 เม.ย. ) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท.พุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี สอบถามความคิดเห็นประชาชนที่มาใช้บริการ พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว และคาดหวังให้ราคาปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง
นางพวง เกษตรกรในพื้นที่ เปิดเผยว่า รู้สึกดีที่ราคาน้ำมันลดลง เนื่องจากก่อนหน้านี้ราคาที่สูงส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าไปจำหน่ายที่ตลาดไท กรุงเทพมหานคร ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นจนแทบไม่มีกำไร
นางพวง ยังกล่าวอีกว่า ช่วงที่ผ่านมาไม่เพียงแต่ราคาสูง ยังประสบปัญหาน้ำมันขาดแคลน ต้องขับรถตระเวนหาปั๊มถึง 3-4 แห่งกว่าจะได้เติม สร้างความลำบากต่อการทำมาหากินอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม แม้จะพอใจกับการลดราคาครั้งนี้ แต่ยังอยากให้ปรับลงมาอยู่ที่ประมาณลิตรละ 30 บาท เพื่อให้เกษตรกรและผู้ค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้คล่องตัวมากขึ้น โดยล่าสุดเติมน้ำมันเพียง 300 บาท เพื่อรอดูทิศทางราคาหลังจากนี้
ด้านนายสุชาติ ขยันดี ผู้รับเหมาเดินสายไฟในโรงงานไฟฟ้า เปิดเผยว่า มองมาตรการดังกล่าวในเชิงบวก เนื่องจากลักษณะงานต้องเดินทางไกลทั่วประเทศ ทำให้ค่าน้ำมันเป็นต้นทุนหลัก
“การลดราคาน้ำมันช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้จริง ทำให้ต้นทุนลดลง และสามารถบริหารงานได้คล่องขึ้น” นายสุชาติกล่าว
ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงติดตามนโยบายด้านพลังงานของภาครัฐอย่างใกล้ชิด พร้อมคาดหวังให้มีมาตรการต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในระยะยาวต่อไป.