(คลิป)ไฟไหม้ใหญ่ร.ร.เมืองช้าง เผาวอด 2 หลัง อาคารเรียนเด็กเล็ก-อาคารคอมพิวเตอร์ รอพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุ

สุรินทร์- ไฟไหม้โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เผาวอด 2 หลัง อาคารเรียนเด็กเล็กและอาคารคอมพิวเตอร์ รอพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ หาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง เบื้องต้นคาดไฟฟ้าลัดวงจร จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด
วันนี้ ( 8 เม.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนนี้ พ.ต.อ.นรวิชญ์ จุลวานิช ผกก.สภ.เมืองที ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ ได้รับรายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเกิดเหตุเพลิงไหมโรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง ม.10 ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์ จึงรีบประสานรถดับเพลิจากหน่วยงานข้างเคียงในพื้นที่กว่า 10 คัน ประกอบด้วย เทศบาลเมืองสุรินทร์ ทม.นอกเมือง อบต.สลักได อบต.เมืองที ทต.เมืองที อบต.แสลงพันธ์ อบต.บ้านแร่ อบต.เทนมีย์ อบจ.สุรินทร์ สนับสนุนรถน้ำ และรถส่องสว่าง มทบ. 25 ปภ.สุรินทร์ พร้อมหน่วยกู้ภัยสุรินทร์ สมาคมวีอาร์ กู้ชีพ และมูลนิธิ ฯลฯในพื้นที่เข้าสนับสนุนแบะเร่งดับเพลิง
ในที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้อาคารเรียนครึ่งไม้ครึ่งปูน 2 ชั้น อย่างรุนแรง ก่อนจะลามไหม้อาคารเรียนอีกหลังที่ปลูกติดกัน เจ้าหน้าที่เร่งฉีดเพลิงสกัด โดยใช้เวลากว่า 1 ช.ม.เพลิงจึงสงบในเวลา 20.30 น.
จากการตรวจสอบพบว่า เพลิงได้ไหม้ห้องเรียนเด็กเล็ก 1 หลังและ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อีก 1 หลัง ที่อยู่ติดกัน เสียหายทั้งสองหลัง ทรัพย์สิน อาทิ โต๊ะเรียน เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเอกสารต่างๆถูกเพลิงไหมเสียหายทั้งหมด ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ยังไม่ชัดเจน รอ เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จ.สุรินทร์ เข้าตรวจสอบและเก็บหลักฐานอีกครั้งในวันนี้ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ สันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด
ทั้งนี้ระหว่างเกิดเหตุ นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วย นายปภพ ขอไชย ปลัดอำเภออาวุโส, พ.ต.อ.นรวิชญ์ จุลวานิช ผกก.สภ.เมืองที,ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง,นายธีรภาพ ปลาดลาภ กำนันกำนันตำบลบุฤาษี,นายก อบต.บุฤาษี,นายก อบต.เมืองที,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน,จนท.ปภ.อบต.บุฤาษี ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมช่วยกันประสานงานและช่วยสนับสนุนการดับเพลิงอย่างใกล้ชิดและพร้อมเพรียง อีกด้วย