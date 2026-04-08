ถึงไทยแล้ว !!!บางจากฯ เผยเรือขนน้ำมันดิบตะวันออกกลางถึงศรีราชาปลอดภัย หนุนผลิตต่อเนื่อง

ถึงไทยแล้ว ! บางจากฯ เผยเรือขนน้ำมันดิบตะวันออกกลาง ผ่านช่องแคบฮอร์มุซไร้อุปสรรค บรรทุกกว่า 7 แสนบาร์เรล ถึงศรีราชาปลอดภัย เตรียมเข้าโรงกลั่นรองรับความต้องการผู้บริโภค
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เรือบรรทุกน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางได้เดินทางถึงท่าเรือโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา จังหวัดชลบุรี อย่างปลอดภัย เมื่อคืนวันที่ 7 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา
โดยเรือบรรทุกน้ำมันดิบลำดังกล่าว ได้ผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลก มาได้อย่างราบรื่น ก่อนเข้าจอดเทียบท่าที่โรงกลั่น เพื่อเตรียมนำน้ำมันดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต
ทั้งนี้ การขนส่งครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดหาน้ำมันดิบของบริษัท เพื่อรองรับการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำมันให้กับผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์พลังงานโลกที่ยังคงมีความผันผวน
สำหรับน้ำมันดิบที่ขนส่งมาในเที่ยวนี้ มีปริมาณประมาณ 700,000 บาร์เรล ซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน และสนับสนุนการดำเนินงานของโรงกลั่นให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ต่อไป.