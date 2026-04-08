ศึกบุกแย่งลูกน้อยไม่จบ! สามียันไม่คืนลูกขอใช้สิทธิพ่อเลี้ยงเอง แม่ผัวโต้ไม่เคยด่าลูกสะใภ้ ด้าน ตร.อ้างแค่พาไปไม่ได้ข่มขู่

บุรีรัมย์- ความคืบหน้ากรณีสามีและแม่ย่าบุรีรัมย์บุกยื้อแย่งลูก 2 ขวบจากอกผู้เป็นแม่ ที่หอบลูกน้อยหนีไปอยู่บ้านอา ล่าสุดสามียันไม่คืนลูก ขอใช้สิทธิความเป็นพ่อเลี้ยงเอง แม่ผัวโต้ไม่เคยดุด่าลูกสะใภ้มีแต่ถูกด่าหยาบคาย ส่วนนายจ้างอ้างตัวเป็นตำรวจ รับเป็นตำรวจจริง แต่แค่พาไปไม่ได้ข่มขู่
วันนี้ ( 8 เม.ย.) ทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับสามี และย่าของผู้ร้อง ที่ปรากฏในคลิปไปยื้อแย่งหลาน 2 ขวบจากผู้เป็นแม่ ที่หอบลูกน้อยหนีไปอยู่บ้านอา ในอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
โดยนายเอ็ม สามี ชี้แจงว่า หลังมีปากเสียงทะเลาะกับภรรยา เพราะภรรยาระแวงหึงหวงว่าตนไปมีผู้หญิงคนอื่นซึ่งไม่เป็นความจริง พอรู้ว่าภรรยาพาลูกหนีไปอยู่ที่บ้านอา ที่ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยความเป็นห่วงทั้งตนเองและย่า จึงไปขอร้องให้นายจ้าง พาไปช่วยตามเอาภรรยาและลูกกลับ ไม่ได้มีเจตนาจะไปบุกรุกเพราะบ้านหลังดังกล่าว ตนกับภรรยาก็เคยไปด้วยกันหลายครั้ง แต่พอไปถึงภรรยาไม่ยอมกลับมาด้วย และไม่ให้เอาลูกมา แต่ด้วยความเป็นห่วงและสงสารลูก จึงบอกว่าจะพาลูกกลับไปก่อนแล้วค่อยตามไปก็ได้ แต่ภรรยาไม่ยอมจึงเกิดการยื้อแย่งกันตามในคลิป
ส่วนที่พานายจ้างไปด้วยเพราะเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่ภรรยาก็เคยทำงานกับเขาเหมือนกัน จึงให้ไปช่วยพูดคุย ไม่มีเจตนาจะพาไปข่มขู่ตามที่อีกฝ่ายกล่าวอ้าง ซึ่งหลังจากย่าพาหลานขึ้นรถแล้ว ก็มีการนั่งพูดคุยกันเป็นชั่วโมง บอกว่าหากจะแยกทางกันจริง ก็จะแบ่งกันเลี้ยงคนละคน ไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะเอาคลิปไปร้องเรียนและแจ้งความ จนกลายเป็นเรื่องเป็นราว
สามียังยืนยันว่าจะไม่ยอมให้ลูกไปกับภรรยา เพราะเป็นห่วงอนาคตลูกกลัวจะพาเร่ร่อนไปเรื่อย เพราะภรรยาไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ไม่ได้ทำงาน แล้วจะเลี้ยงดูลูกยังไง แต่หากภรรยาจะอ้างสิทธิ์ความเป็นแม่ ตนก็ขอใช้สิทธิ์ความเป็นพ่อเช่นกัน
ขณะที่ย่าของเด็ก ยืนยันว่าไม่เคยรังเกียจหรือดุด่าลูกสะใภ้เลย มีแต่ลูกสะใภ้ที่ชอบว่าย่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย เวลาที่ตนไปห้ามไม่ให้ลูกสะใภ้ทะเลาะกับลูกชาย เพราะลูกสะใภ้ชอบระแวงหึงหวงสามีแบบไร้เหตุผล บางครั้งก็ตามไประรานถึงที่ทำงาน เคยกระทั่งถือมีดไล่แทงลูกชาย แต่ลูกชายก็อดทนมาตลอด
ส่วนสาเหตุที่ไปตามเอาหลานเพราะเป็นห่วง กลัวหลานอดอยากไม่มีอะไรกิน แต่ลูกสะใภ้ก็ไม่ยอมให้จึงเกิดการยื้อแย่งกัน ยืนยันจะไม่ให้หลานคืน จะเลี้ยงเองเพราะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก ส่วนหลานคนเล็กหากลูกสะใภ้เลี้ยงไม่ไหวก็พร้อมจะเลี้ยงทั้งสองคน ส่วนเรื่องที่ลูกชายจะหย่ากับลูกสะใภ้ หรือจะคืนดีกันเป็นเรื่องของเขาสองคน ตัดสินใจกันเอง
ทั้งนี้ทีมข่าวยังได้โทรศัพท์ไปสอบถามนายจ้าง คนที่ปรากฏในคลิป ยอมรับว่าเป็นตำรวจจริง แต่วันนั้นไปในฐานะนายจ้างไม่ได้ไปฐานะตำรวจ เนื่องจากนายเอ็ม และแม่นายเอ็ม ขอร้องให้พาไปตามหลาน เพราะเป็นห่วง ซึ่งในคลิปจะเห็นว่าสามีและย่าเป็นคนเดินเข้าไปพูดคุยก่อน แต่พอฝ่ายหญิงไม่ยอมและเกิดการยื้อแย่งเด็กขึ้น ตนจึงลงจากรถไปห้ามไม่ให้ยื้อแย่งเด็ก เพราะกลัวเด็กจะเป็นอันตราย และยืนยันว่าไม่ได้มีการข่มขู่ เพราะต่อจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็มีการพูดคุยตกลงกัน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่มาร่วมพูดคุยด้วย
ส่วนที่เจ้าของบ้านกล่าวหาว่าบุกรุกยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะบุกรุก เพราะบ้านหลังดังกล่าวทั้งสองก็เคยไปด้วยกัน และจุดประสงค์ก็เพราะสามีตั้งใจจะไปตามภรรยาและลูกกลับบ้านเท่านั้น