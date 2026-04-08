รังใหม่!พม่าปราบแก๊งสแกมเมอร์ ซุกป่าห่างท่าขี้เหล็ก 13 กิโลฯ จับจีน-ลาว กว่า 100 คน

ท่าขี้เหล็ก – คาดเป็นรังใหม่..พม่าบุกค้นปราบก๊วนพนันออนไลน์-ขบวนการสแกมเมอร์-แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซุกป่าท่าขี้เหล็กเขตอิทธิพลลาหู่ ห่างชายแดนไทยราว 13 กม. จับทั้งจีน-ลาว ได้กลุ่มใหญ่ 125 คน พร้อมคอมพ์-อุปกรณ์สตาร์ลิ้งค์-เราท์เตอร์ไวไฟ-มือถือ แถมมีเครื่องปั่นไฟเสร็จสรรพ
รายงานข่าวจากชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย แจ้งว่าช่วงต้นเดือน เม.ย.2569 นี้ ทางการเมียนมาได้เปิดปฏิบัติการปราบปรามแหล่งการพนันออนไลน์-ขบวนการหลอกลวงหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์-สแกมเมอร์ โดยเฉพาะในเขต จ.ท่าขี้เหล็ก ติดกับ อ.แม่สาย อย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดสื่อออนไลน์ อย่าง MeKong News - မဲခေါင်သတင်း รายงานว่าเมื่อบ่ายวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เมียนมาได้บุกเข้าตรวจค้นอาคารที่ปลูกสร้างอยู่กลางป่า ห่างบ้านปังกู จ.ท่าขี้เหล็ก ประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองท่าขี้เหล็กประมาณ 13 กิโลเมตร
ปฏิบัติการครั้งนี้ เจ้าหน้าที่เมียนมาสามารถจับกุมผู้ที่อยู่ภายในอาคารเป็นชาวจีน 125 คน แยกเป็นชาย 122 คน หญิง 3 คน รวมทั้งมีหญิงชาว สปป.ลาว อีก 1 คน รวมจำนวนทั้งหมด 126 คน บริเวณจับกุมยังพบอาคารหลายหลังที่สร้างจากแผ่นเหล็กภายในอาคารขนาดยาว 120 ฟุต กว้าง 60 ฟุต มีจอคอมพิวเตอร์ 120 จอ กล่องระบบ 97 กล่อง คอมพิวเตอร์ 46 เครื่อง สตาร์ลิงก์สำหรับเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต 12 เครื่อง เราท์เตอร์ไวไฟ 12 เครื่อง โทรศัพท์มือถือรุ่นต่างๆ 105 เครื่อง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ 1 เครื่อง
นอกจากนี้มีอาคารห้องพักยาว 200 ฟุต กว้าง 60 ฟุต พร้อมห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร ห้องทำงาน โกดังเก็บของและอุปกรณ์ ห้องพักขนาดต่างๆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
รายงานข่าวยังไม่มีรายงานว่าทางการเมียนมาได้จับกุมบุคคลเหล่านี้ไปดำเนินคดีในข้อหาใด แต่คาดว่าเจ้าหน้าที่เมียนมาจะควบคุมตัวพร้อมยึดของกลางทั้งหมดไปยังสถานีตำรวจท่าขี้เหล็กแล้ว
ทั้งนี้มีรายงานด้วยว่าพื้นที่ที่มีการจับกุมดังกล่าวอยู่ในเขตอิทธิพลของชาวลาหู่ ทำให้ยังเป็นที่สงสัยว่าแก๊งการพนันออนไลน์-คอลเซ็นเตอร์-สแกมเมอร์ เหล่านี้ถูกพาเข้าไปอยู่ในเขตนี้ได้อย่างไร และการจับกุมครั้งนี้ก็ไม่มีกลุ่มติดอาวุธที่มีอิทธิพลในพื้นที่อยู่ด้วย.