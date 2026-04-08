เด็กๆรู้ยัง สวนสัตว์ขอนแก่น ได้สมาชิกใหม่ ลูกฮิปโปแคระตัวที่ 6

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สวนสัตว์ขอนแก่น ประสบความสำเร็จ ได้สมาชิกใหม่ลูกฮิปโปโปเตมัสแคระ เกิดเมื่อเช้าตรู่ 5 เมษายน จากพ่อ “ณเดชน์” แม่ “ญาญ่า” พร้อมเปิดกิจกรรมทายเพศ ลุ้นเฉลย 15 เมษายนนี้ ตรงกับวันเกิด “หมูด้วง” ฮิปโปแคระขวัญใจนักท่องเที่ยว
สวนสัตว์ขอนแก่น ประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ “ฮิปโปโปเตมัสแคระ” ในช่วงเช้าตรู่วันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งสวนสัตว์ขอนแก่นได้สมาชิกใหม่ลูกฮิปโปโปเตมัสแคระ 1 ตัว มีน้ำหนัก 5.76 กิโลกรัม สุขภาพแข็งแรงดี สร้างความตื่นเต้นและดีใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเลี้ยงสัตว์ ทำให้ปัจจุบันสวนสัตว์ขอนแก่น มีฮิปโปโปเตมัสแคระ รวมทั้งหมด 6 ตัว
นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่าลูกฮิปโปโปเตมัสแคระที่เกิดใหม่ เกิดจากพ่อชื่อ ณเดช อายุ 16 ปี ได้รับความเคราะห์จากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี นำมาจัดแสดง และแม่ ญาญ่า อายุ 22 ปี ได้รับความเคราะห์จากสวนสัตว์นครราชสีมา นำมาจัดแสดง ซึ่งฮิปโปโปเตมัสแคระทั้ง 2 ตัว ได้เทียบคู่และเริ่มผสมพันธุ์กันตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2568 ใช้ระยะเวลาตั้งท้องประมาณ 180 วันถึง 210 วัน จนกระทั้งตกลูกในวันที่ 5 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา เป็นตัวที่ 6 ของสวนสัตว์ขอนแก่น
แบ่งเป็นเพศผู้ จำนวน 2 ตัว ได้แก่ “ณเดชน์” อายุ 16 ปี พ่อพันธุ์ และ “หมูด้วง” อายุ 2 ปี ฮิปโปแคระขวัญใจนักท่องเที่ยว และเพศเมีย 3 ตัว ได้แก่ แม่พันธุ์ “ญาญ่า” อายุ 22 ปี “ดอกคูน” อายุ 9 ปี และ “ญาดา” อายุ 7 ปี และลูกฮิปโปโปเตมัส เกิดใหม่ยังไม่ทราบเพศ อีก 1 ตัว ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลสัตวแพทย์
ทั้งนี้ลูกฮิปโปโปเตมัสแคระตัวดังกล่าว ยังมีมีศักดิ์เป็นน้องชายของ “หมูด้วง” ฮิปโปโปเตมัสแคระขวัญใจนักท่องเที่ยว และเป็นหลานของ “หมูเด้ง” ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สร้างความน่ารักและความผูกพันกับแฟนคลับสัตว์ทั่วประเทศ
นางทิพาวดี กล่าวต่อว่าความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ฮิปโปโปเตมัสแคระในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการอนุรักษ์ สัตว์ป่าของสวนสัตว์ขอนแก่น เนื่องจากฮิปโปโปเตมัสแคระเป็นสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธ์ และมีความสำคัญในระบบนิเวศ การเกิดของลูกฮิปโปโปเตมัสแคระ สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และการบริหารจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ให้เป็นตามมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์
เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพกายและใจดีสอดคล้องกับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ ระดับสากล ตามหลัก (Five Domains) ซึ่งทีมสัตวแพทย์และผู้ดูแลและเลี้ยงสัตว์ได้เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ก่อนตกลูกจนถึงหลังตกลูก เพื่อให้แม่และลูกมีความปลอดภัยและแข็งแรงสมบูรณ์
สวนสัตว์ขอนแก่นขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วมกิจกรรมทายเพศลูกฮิปโปโปเตมัสแคระ และร่วมลุ้นประกาศผลเพศลูกฮิปโปโปเตมัสแคระอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 เมษายนนี้ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ “หมูด้วง” พร้อมร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดไปด้วยกันอย่างอบอุ่น ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านและน้องๆหนูๆ มาชมความน่ารักของลูกฮิปโปโปเตมัสแคระได้ทุกวัน
