(คลิป)พาวเวอร์แบงก์ระเบิด! ทำไฟไหม้คอนโดฯกลางเมืองโคราชระทึก ผู้อาศัยแตกตื่นหนีตายอลหม่าน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- พาวเวอร์แบงก์ระเบิด! ทำไฟไหม้คอนโดฯ กลางเมืองโคราช ระทึกแตกตื่นหนีตายอลหม่าน จนท.เร่งอพยพผู้อยู่อาศัยในคอนโดฯ ออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟ ก่อนเข้าควบคุมเพลิงได้ใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง ไม่มีผู้บาดเจ็บ เจ้าของห้องเกิดเหตุเผย ชาร์จพาวเวอร์แบงก์ซื้อมาใหม่ไว้ เกิดประกายไฟและควันพวยพุ่ง ก่อนไฟลุกไหม้ห้องอย่างรวดเร็ว เผาทรัพย์สินในห้องวอด
วันนี้ (8 เม.ย.69) เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเมตตาธรรมสถานนครราชสีมา ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ภายใน เดอะ เชนจ์ คอนโด (The Change Smart Value Condo) เลขที่ 488/1 ซอย 30 กันยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงจัดทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง อาสาสมัครกู้ภัยฯ นำอุปกรณ์และรถน้ำดับเพลิง รุดไปยังที่เกิดเหตุ พร้อมกับประสานไปยังเทศบาลนครนครราชสีมา ขอรับการสนับสนุนรถอุปกรณ์กู้ภัย รถดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ ร่วมระงับเหตุ ซึ่งต้นเพลิงอยู่บริเวณชั้น 6 ห้องเลขที่ 620 ของคอนโดดังกล่าว
โดยเพลิงกำลังลุกไหม้ภายในห้องพัก เจ้าหน้าที่กู้ภัย ต้องเร่งอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในอาคารออกทางบันไดหนีไฟอย่างเร่งด่วน ท่ามกลางความแตกตื่นของผู้อยู่อาศัย และเปิดสัญญาณเตือนภัย ก่อนเข้าควบคุมเพลิง ซึ่งใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
จากการสอบถาม ผู้เช่าห้อง ซึ่งเป็นหญิงอายุ 23 ปี (ขอสงวนชื่อ) ให้การกับเจ้าหน้าที่ ว่า พักอาศัยอยู่เพียงลำพัง ก่อนเกิดเหตุได้ชาร์จพาวเวอร์แบงก์ที่เพิ่งซื้อมาใหม่ไว้ภายในห้อง ต่อมาระหว่างถืออุปกรณ์ดังกล่าว พบว่า มีประกายไฟและควันพวยพุ่งออกมา ทำให้เกิดความตกใจจึงรีบวิ่งออกจากห้องเพื่อขอความช่วยเหลือ และหลังจากนั้นไม่นานได้เกิดเปลวไฟลุกไหม้ภายในห้องอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถนำทรัพย์สินใดๆ ออกมาได้ทัน แม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือ และมี iPad กับทรัพย์สินภายในห้องหลายรายการได้รับความเสียหาย
เบื้องต้นคาดว่า สาเหตุน่าจะเกิดจากพาวเวอร์แบงก์มีความผิดปกติ จึงทำให้แบเตอร์รี่ระเบิดขึ้นมาระหว่างเสียบชาร์ตไฟ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ฯ จะได้ตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดต่อไป