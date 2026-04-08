(คลิป)เพิ่มสีสันสงกรานต์ด้วย!ตร.ลำปาง ปรับแผนสู้น้ำมันแพง จัดรถม้าสายตรวจ แถมแต่งชุด ตร.โบราณ ออกปฏิบัติหน้าที่แทน

ลำปาง – ตำรวจเมืองลำปาง ปรับแผนสู้วิกฤตพลังงาน-น้ำมันแพง..จัดรถม้าสายตรวจ ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ออกปฏิบัติหน้าที่ตามจุดท่องเที่ยว-ชุมชนเขตเมืองแทน ทั้งลดภาระค่าน้ำมัน-เพิ่มสีสันรับสงกรานต์ที่จะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้
สายวันนี้(8 เม.ย.69) พ.ต.ท.ธานี ตันจันทร์กูล รองผกก.ป. สภ.เมืองลำปาง พร้อมด้วยกำลังสายตรวจงานป้องกันและปราบปราม ทำการออกตรวจในพื้นที่ด้วยแผนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะน้ำมันแพงและต้องประหยัดการใช้รถยนต์ โดยการใช้รถม้าสายตรวจ สภ.เมืองลำปาง ออกปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งรถม้าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปาง และสภ.เมืองลำปางก็มีรถม้าสายตรวจอยู่แล้ว เมื่อนไออกปฏิบัติหน้าที่ยุคน้ำมันแพง นอกจากช่วยลดภาระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว ยังเป็นการสร้างสีสันและสร้างบรรยากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้เป็นอย่างดี โดยตำรวจได้ใส่ชุดตำรวจโบราณนั่งรถม้าออกตรวจตามเส้นทางเขตเทศบาลนครลำปาง
พ.ต.ท.ธานี รองผกก.ป. สภ.เมืองลำปาง เปิดเผยว่า พล.ต.ต.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ ผบก.ภ.จ.ลำปาง และ พ.ต.อ.คมสันต์ บำรุงยศ ผกก.สภ.เมืองลำปาง ได้มอบนโยบายในเรื่องของการประหยัดพลังงานในยุคน้ำมันแพง ทางสภ.เมืองลำปาง จึงนำรถม้าซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของลำปาง และ ปัจจุบันก็มีการใช้อยู่ในพื้นที่จริง นำมาเสริมช่วยงานของสายตรวจด้วย
โดยจะนำไปใช้งานตรวจทั่วไปเหมือนรถสายตรวจรถยนต์แต่คงวิ่งในระยะไม่ไกลมากนัก เช่น ตรวจตราในสถานที่ท่องเที่ยว ร้านทอง จุดสำคัญในตัวเมือง และแหล่งชุมชนเพราะรถม้าเข้าถึงได้ รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนนั่งรถม้าฟรีด้วย เพราะนอกจากรถม้าจะไม่ใช้น้ำมัน ยังเข้ากับบรรยากาศสงกรานต์และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย จึงได้ให้ จนท.แต่งชุดตำรวจโบราณ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศและเพิ่มสีสันของสงกรานต์ที่จะมาถึงในไม่กี่วันนี้
“หากเด็กๆและประชาชนเห็นสายตรวจรถม้าของสภ.เมืองลำปางแล้วอยากนั่งรถม้าหรืออยากถ่ายรูปกับสายตรวจสายตรวจก็สามารถเรียกได้”