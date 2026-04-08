ขอนแก่นจัดใหญ่สุดยอดสงกรานต์อีสานฯ10-16 เม.ย.นี้ทั้งที่วัดธาตุและถนนข้าวเหนียว

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-จังหวัดขอนแก่นพร้อมจัดงานสุดยอดสงกรานต์อีสานมหานครขอนแก่น ประจำปี 2569 สืบสานบุญเดือนห้า สมมาพระลับ 501 ปี ชวนเที่ยววิถีอีสาน ระหว่าง 10–16 เมษายน 2569 ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง และบริเวณถนนข้าวเหนียว หรือถนนศรีจันทร์
วันที่ 7 เม.ย. 69 ที่วัดธาตุ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประเพณี “สุดยอดสงกรานต์อีสานมหานครขอนแก่น ประจำปี 2569” ภายใต้แนวคิด “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาพระลับ 501 ปี” โดยมี พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พล.ต.ต.อนุวัตร สุวรณภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น จ่าเอกนาวี แสงฤทธิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ประเพณีสงกรานต์อันดีงามของชาวอีสานให้คงอยู่คู่สังคมไทย ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างสีสันในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10–16 เมษายน 2569 ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง และบริเวณถนนข้าวเหนียว หรือถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของการเล่นน้ำสงกรานต์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
โดยภายในงานมีกิจกรรมสำคัญหลากหลาย ทั้งพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย พิธีแห่พุทธบูชา การสรงน้ำพระ และพิธีสมมาพระลับ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดยาวนานกว่า 501 ปี พร้อมขบวนแห่สักการะแบบล้านช้างอีสานโบราณรอบเมือง เปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสรงน้ำและสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้า และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกจำนวนมาก
ขณะที่ด้านการรักษาความปลอดภัย พล.ต.ต.อนุวัตร สุวรณภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ยืนยันว่า ได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเข้มงวด เพื่อให้ประชาชนร่วมงานได้อย่างมั่นใจและประทับใจตลอด 7 วันเต็ม