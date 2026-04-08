พบ “เสือดำแม่ลูกอ่อน” โผล่กลางถนนแก่งกระจาน สัญญาณป่ามรดกโลกยังอุดมสมบูรณ์

เพชรบุรี - หัวหน้าอุทยานฯ เผย พบ “เสือดำแม่ลูกอ่อน” โผล่กลางถนนแก่งกระจาน ชี้เป็นข่าวดีด้านอนุรักษ์ วอนนักท่องเที่ยวเว้นระยะ ไม่รบกวนสัตว์ป่า
นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้า อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยภาพความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า หลังมีการบันทึกภาพ เสือดำ เพศเมีย คาดว่าเป็นแม่ลูกอ่อน ออกมายืนและเดินบริเวณถนนลาดยาง ช่วงกิโลเมตรที่ 11-12 ก่อนถึงหน่วยบ้านกร่าง ภายในอุทยานฯ
ภาพดังกล่าวเป็นผลงานของ นพ.พลวัฒน์ ไทยปิ่นณรงค์ ซึ่งเล่าว่า พบเสือดำโดยบังเอิญ ระหว่างขับรถสำรวจพื้นที่ หลังจากก่อนหน้านี้มักพบเพียง เสือดาว ในบริเวณดังกล่าว
โดยขณะเกิดเหตุ ได้ยินเสียง ค่าง ร้องเตือนใกล้แหล่งน้ำ จึงจอดรถรอสังเกตการณ์นานประมาณ 10-20 นาที ก่อนจะพบเงาดำขนาดใหญ่กลางถนน เมื่อมองชัดพบว่าเป็นเสือดำตัวใหญ่ เดินข้ามถนนและวนไปมา ซึ่งจากการสังเกตพบว่ามีราวนม จึงคาดว่าเป็นเพศเมียและอาจมีลูกอ่อนอยู่ใกล้เคียง
ด้านนายมงคล เผยว่า การพบเสือดำแม่ลูกอ่อนในพื้นที่ ถือเป็นสัญญาณที่ดีอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในผืนป่าแก่งกระจาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ กลุ่มป่าแก่งกระจาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อน แหล่งน้ำตามธรรมชาติเริ่มลดลง ทำให้สัตว์ป่าออกมาหากินใกล้เส้นทางมากขึ้น จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว หากพบเห็นสัตว์ป่า ควรเว้นระยะห่าง หยุดรถในระยะปลอดภัย ไม่ส่งเสียงดัง และห้ามให้อาหารสัตว์ป่า เพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงและรักษาสมดุลของธรรมชาติอย่างยั่งยืน.