(คลิป)“ขนมจีนชากังราว”ฝ่าต้นทุนพุ่งเร่งผลิต!หวังสงกรานต์-งานบวชงานบุญ ดันออเดอร์วันละ 5-6 ตันเหมือนปีก่อนๆ

กำแพงเพชร – แม้ยังไม่มั่นใจ แต่หวังว่าปีนี้จะมีออเดอร์เข้าวันละ 5-6 ตันเหมือนปีก่อนๆ..โรงงานขนมจีนชากังราว เร่งผลิตรับเทศกาลสงกรานต์ แม้เจอปัญหาต้นทุนพุ่ง ทั้งน้ำมันแพงโหด-เม็ดพลาสติกขาดตลาด จนตะกร้า ถุง ยันแผ่นซีนพลาสติก ขึ้นราคาและหายาก ต้องสั่งมาตุนแถมต้องซื้อสด
ช่วงนี้งานบุญงานบวชมีทุกวัน ซึ่งแต่ละงานจะมีการเลี้ยงแขกที่มาช่วยงานและทำบุญกัน รวมทั้งถึงเทศกาลสงกรานต์แล้วซึ่งจะมีลูกหลานญาติๆกลับมาบ้านเพื่อฉลองปีใหม่ การทำอาหารเลี้ยงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ และหนึ่งในอาหารที่ทุกบ้านมีเตรียมไว้คือขนมจีน เพราะเป็นอาหารแบบไทยๆ ทำง่ายและอร่อยรับประทานได้ทุกคน
ซึ่งทำให้ขนมจีนขายดิบขายดีไปด้วย อย่างโรงงานขนมจีนชากังราว เลขที่ 84/2 หมู่ 12 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร ที่มี น.ส.ศิริวรรณ์ แสงจันทร์ อายุ 50 ปีเป็นเจ้าของ พบว่าขณะนี้พนักงานแต่ละแผนกต้องเร่งทำงานกันอย่างหนัก ผลิตเส้นขนมจีนใส่ตะกร้าหลายขนาด ตั้งแต่ครึ่งกิโล 1-2-3-5-และ 10 กิโลฯ
น.ส.ศิริวรรณ์ เจ้าของโรงงานขนมจีนชากังราว เปิดเผยว่า ปีที่แล้วช่วงเทศกาลสงกรานต์ขายดีมาก จากปกติทางโรงงานจะผลิตได้วันละ 3 ตัน แต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ต้องทำถึง 5-6 ตันต่อวันจึงจะเพียงพอ แต่ปีนี้ไม่แน่ใจเพราะราคาน้ำมันแพงขึ้น ก็เลยไม่รู้ว่าคนจะกลับบ้านกันหรือเปล่า
ส่วนราคาตอนนี้ก็ต้องปรับขึ้นเล็กน้อย ไม่กล้าขึ้นมากสงสารผู้บริโภค จึงปรับขึ้นแค่กิโลฯละ 1 บาทเท่านั้น ซึ่งที่ต้องปรับราคาเพราะต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งค่าขนส่งซึ่งต้องใช้น้ำมัน ราคาตะกร้าที่ขึ้นใบละ 50 สต.ถึง 1 บาท ซีนพลาสติกกล่องละ 6 ม้วน ก็ขึ้นราคาเป็นกล่องละ 600 บาท เท่ากับม้วนละ 100 บาท ถุงพลาสติกจากเดิมโลละ 65 ขึ้นอีก 10 บาท เป็น 75 บาท เป็นต้น
อีกทั้งทางโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกแจ้งมาว่าจะขึ้นอีก เนื่องจากเม็ดพลาสติกกำลังขาดตลาดมีเงินก็หาซื้อแทบไม่ได้ โดยทางโรงงานยังบอกว่า..ต้องขอเป็นเงินสด เพราะต้องนำเงินไปซื้อเม็ดพลาสติกมาผลิต ซึ่งทางเราก็ต้องยอมตุนเพราะขาดบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้
อย่างไรก็ตาม แม้ต้นทุนจะเพิ่ม แต่เรื่องความสะอาด ทางโรงงานยังเน้นความสะอาดเป็นอันดับแรก รวมทั้งเรื่องสุขอนามัยทางสาธารณสุขมาตรวจตลอดก็ผ่านหมดทุกอย่าง โดยเฉพาะสารกันบูดที่มีเจือปนน้อยมาก คนรับประทานต้องปลอดภัย และภาพรวมภายในโรงงานต้องสะอาดด้วย ซึ่งขนมจีนของโรงงานนี้จะสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 4 วันโดยไม่เสียหรือบูด
ส่วนตลาดที่ทางโรงงานส่งเอเย่นต์ที่ตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร จ.ตาก จ.สุโขทัย และนครสวรรค์ รวมทั้งตลาดทั่วไปในจังหวัด นอกจากนั้นยังมีตามโรงเรียนโดยเฉพาะงานต่างๆก็เป็นลูกค้ารายใหญ่เหมือนกัน โดยราคาขายขนาดครึ่งกิโลถาดละ 13 บาท ขนาด 1 กิโล 26 บาท ขนาด 2 กิโล 52 บาท บาท ขนาด 3 กิโล 78 บาท ขนาด 5 กิโล 130 และ 10 กิโล 260 บาท