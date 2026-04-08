ทั้งเก๋ง-ทั้ง จยย.ขนกันสนั่น! ทั้งตำรวจเชียงราย-ทหารม้าทัพเจ้าตากสกัดจับ-ยึดยาบ้าเกือบล้านเม็ด

เชียงราย - ขนกันสนั่นก่อนสงกรานต์ ทั้งเก๋งทั้งจักรยานยนต์..หนึ่งบึ่งลงดอยแม่ฟ้าหลวงฝุ่นตลบ เจอทหารม้า ร้อย.ม.1 ฉก.ทัพเจ้าตาก ลาดตระเวนแต่ไกล ทิ้งรถหนี อีกรายตำรวจเชียงรายซิวคู่หูเสพแล้วขับเก๋ง รวมยึดยาบ้าได้อีกเกือบล้านเม็ด
ชุดปฏิบัติการทหาร ร้อย.ม.1 ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ที่พลออกทำการลาดตระเวนไกลตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา พื้นที่หมู่บ้านอาไฮ้ หมู่ 3 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ยังคงสกัดกั้นยาเสพติดได้ต่อเนื่อง
ล่าสุด 7 เม.ย. 69 ที่ผ่านมาได้ตรวจพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยคันหนึ่งขี่มาตามเส้นทางบนภูเขาจึงให้สัญญาณเพื่อหยุดตรวจ แต่คนขี่กลับทิ้งรถจักรยานยนต์และอาศัยความชำนาญในพื้นที่วิ่งหลบหนีไปทันที
เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบพบเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ สีน้ำเงิน ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน พร้อมกระสอบดัดแปลงที่บรรทุกมาด้วยรวม 2 กระสอบ ภายในบรรจุยาบ้ากระสอบละประมาณ 200,000 เม็ด รวมยาบ้าทั้งสิ้นประมาณ 400,000 เม็ด จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ฟ้าหลวง และฝ่ายปกครอง อ.แม่ฟ้าหลวง เพื่อดำเนินการขยายผลตามกฎหมาย
วันเดียวกัน มีรายงานว่า พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ตงศิริ ผกก.สภ.เมืองเชียงราย พ.ต.ท.เธียรัช กัลยา รอง ผกก.ป. และ พ.ต.ท.สถาพร มังคลาด สวป. มอบหมายให้ ร.ต.อ.พงษ์พันธ์ ระพีพัฒน์ พร้อมสายตรวจชุดที่ 4 จับกุมผู้ต้องหาเป็นชายได้จำนวน 2 ราย ขับรถเก๋งขนยาบ้ามาด้วยรวมจำนวน 399,400 เม็ด
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยสถานที่จับกุมและรายละเอียดผู้ต้องหาเนื่องจากยังมีการขยายผล แต่เบื้องต้นได้ตั้งข้อหาทั้งคู่ว่า "ร่วมกันครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยฝ่าฝืนกฎหมาย อันเป็นการกระทำผิดเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และข้อหาเสพยาเสพติด ส่วนคนขับเพิ่มข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 แล้วขับอีกกระทงหนึ่งด้วย