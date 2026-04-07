บางจากประเดิมขายดีเซล B20 รับขนส่ง-เกษตร-ประมง เปิดนำร่อง “แหลมฉบัง–อัมพวา” ขยายครบ 40 สาขาภายในเม.ย.นี้

ศูนย์ข่าวศรีราชา - บางจากเดินหน้าพลังงานทางเลือก เปิดจำหน่าย B20 อย่างเป็นทางการ ช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการ หนุนความมั่นคงพลังงานไทย เริ่ม 2 จุดยุทธศาสตร์ก่อนขยายทั่วประเทศ
วันนี้( 7 เม.ย.) นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก พร้อมผู้บริหาร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายชัยพร แพรภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 อย่างเป็นทางการ ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขา บจก.วินเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) แหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
การเปิดจำหน่ายครั้งนี้เริ่มนำร่อง 2 แห่ง ได้แก่ พื้นที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และสถานีบนถนนพระราม 2 กม.79 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของภาคคมนาคมขนส่ง ภาคเกษตร และภาคประมง
นายชัยวัฒน์ เปิดเผยว่า บางจากพร้อมสนับสนุนนโยบายพลังงานทางเลือกของภาครัฐ โดยการจำหน่าย B20 จะช่วยลดต้นทุนพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรในประเทศ ลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมัน พร้อมเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยตั้งเป้าขยายการจำหน่ายเป็น 40 สาขาทั่วประเทศภายในเดือนเมษายน 2569
ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผสานนโยบายรัฐกับความพร้อมภาคเอกชน ช่วยบรรเทาค่าครองชีพและลดภาระต้นทุนผู้ประกอบการ โดยเฉพาะภาคขนส่ง เกษตร และประมง พร้อมสนับสนุนการใช้ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันในช่วงสถานการณ์โลกผันผวน และเพิ่มทางเลือกเชื้อเพลิงราคาประหยัดให้ภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ.