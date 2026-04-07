ขนส่งแหลมฉบังวอนรัฐทบทวน “ปิดปั๊ม 4 ทุ่ม–ตี 5” หวั่นต้นทุนพุ่ง เสี่ยงปิดกิจการยกแผง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวศรีราชา - ผู้ประกอบการขนส่งชี้มาตรการยืดอายุน้ำมันสำรองกระทบหนัก วิ่งงานกลางคืนสะดุด แบกต้นทุนไม่ไหว เตือนขนส่งคือเส้นเลือดเศรษฐกิจ หากไม่ทบทวนอาจลามทั้งระบบ

จากกรณีรัฐบาลเตรียมใช้มาตรการเปิด–ปิดสถานีบริการน้ำมันช่วงเวลา 22.00–05.00 น. หลังวันที่ 20 เมษายนนี้ เพื่อยืดอายุการใช้น้ำมันสำรองของประเทศ และลดการใช้น้ำมันที่ไม่จำเป็น ท่ามกลางความกังวลสถานการณ์ตะวันออกกลางและความเสี่ยงด้านซัพพลายพลังงาน

นายพิทวัส อาชาสุริยกุล เจ้าของบริษัทโคตรเฮงทรานสปอร์ต จำกัด เปิดเผยว่า หากมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้จริง ธุรกิจขนส่งจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากต้องใช้รถวิ่งขนส่งสินค้าข้ามจังหวัดตลอดทั้งคืน ไม่ใช่เพียงต้นทุนน้ำมันที่ได้รับผลกระทบ แต่ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งค่างวดรถ ค่าแรงพนักงาน ค่าเช่าสถานที่ และต้นทุนดำเนินการต่าง ๆ ก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง หากยังมีการจำกัดเวลาเปิดปั๊มน้ำมัน คาดว่าหลายบริษัทอาจต้องปิดกิจการ เพราะปัจจุบันมีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยทยอยเลิกกิจการแล้วจากภาระต้นทุนที่พุ่งสูง

นายพิทวัส ยังกล่าวอีกว่า ผู้ประกอบการยังเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนนโยบายดังกล่าว ระบบขนส่งคือเส้นเลือดใหญ่ของประเทศ หากการขนส่งสะดุด เศรษฐกิจทั้งระบบจะได้รับผลกระทบ ทั้งภาคอุตสาหกรรม การค้า และการจ้างงาน โดยเฉพาะคนขับรถที่พึ่งพารายได้จากค่ารอบเที่ยว

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหวังให้ภาครัฐเร่งหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาค่าพลังงาน รวมถึงพิจารณามาตรการให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้ภาคขนส่งซึ่งเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจต้องหยุดชะงัก.








ขนส่งแหลมฉบังวอนรัฐทบทวน "ปิดปั๊ม 4 ทุ่ม–ตี 5" หวั่นต้นทุนพุ่ง เสี่ยงปิดกิจการยกแผง
