สดชื่นทั่วสวน! “เขาเขียว” แจกหวานเย็นผลไม้ คลายร้อนสัตว์ป่าว “หมูเด้ง” โชว์กินแตงโมสุดฟิน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - จัดเต็มมาตรการรับมืออากาศร้อน ทั้งอาหารแช่แข็ง-สปริงเกอร์น้ำ เสริมพฤติกรรมธรรมชาติ สร้างสุขภาพดีให้สัตว์
วันนี้ ( 7 เม.ย ) {นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า ทางสวนสัตว์ได้จัดกิจกรรมพิเศษคลายร้อนให้สัตว์ป่าในช่วงอากาศร้อนจัด ด้วยการนำ “หวานเย็นจากผลไม้ธรรมชาติ” มาให้สัตว์หลากหลายชนิด อาทิ ชะนี หมีหมา หมีควาย และ ไฮยีน่าลายจุด เพื่อช่วยลดอุณหภูมิร่างกาย เพิ่มความสดชื่น และสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการกินอาหาร
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิด เช่น การอาบน้ำให้สัตว์บางชนิด อาทิ สลอธสองนิ้ว และ ตัวกินมดยักษ์ รวมถึงจัดอาหารแช่แข็ง เช่น ขาหมูแช่แข็ง สำหรับสัตว์กินเนื้ออย่างไฮยีน่า และ เสือโคร่ง ขณะที่สัตว์กลุ่มลิง เช่น อุรังอุตัง และ ชิมแปนซี ก็ได้รับหวานเย็นผลไม้เป็นพิเศษ
ภายในโซนแอฟริกา สวนสัตว์ได้ติดตั้งระบบสปริงเกอร์เพื่อลดอุณหภูมิและเพิ่มความชุ่มชื้นให้สัตว์ เช่น ยีราฟ และ นกกระจอกเทศ รวมถึงจัดเตรียมกะละมังน้ำให้ คาปิบารา ลงแช่คลายร้อน
ขณะเดียวกัน “หมูเด้ง” ฮิปโปโปเตมัสแคระ ขวัญใจนักท่องเที่ยว ก็ได้อิ่มอร่อยกับแตงโมหวานฉ่ำสีแดงสดที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเป็นพิเศษ โดยแสดงพฤติกรรมกินอย่างเอร็ดอร่อย สร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ยังออกแบบการให้อาหารในรูปแบบ “การซ่อนอาหาร” (Food Enrichment) เพื่อกระตุ้นให้สัตว์ใช้ทักษะตามธรรมชาติ ทั้งการค้นหา การดมกลิ่น และการเคลื่อนไหวร่างกายในการเข้าถึงอาหาร ซึ่งเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม
นายณรงวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Animal Enrichment) ถือเป็นภารกิจสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่สัตว์อาจได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น กิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงช่วยลดความเครียด แต่ยังส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจของสัตว์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์อย่างยั่งยืน.