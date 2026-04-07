ลุงคู่กรณี “ผญบ.เมาเดือด” เข้าให้ปากคำ คาดปมขัดแย้งเรี่ยไรเงินทำบุญสงกรานต์

กาญจนบุรี - ลุงคู่กรณี “ผญบ.เมาเดือด” เข้าให้ปากคำคณะกรรมการสอบสวนเรียกสอบ ขณะผู้ใหญ่บ้านยังเงียบ ไม่เข้าชี้แจง ปมขู่ยิง-ชกต่อยลูกบ้านว่อนโซเชียล
วันนี้ ( 7 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีคลิปผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วมีเรื่องชกต่อยลูกบ้านในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางเมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา
ล่าสุด นายสุริศักดิ์ เหมือนอ่วม นายอำเภอสังขละบุรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีนายจอมไตร ตันติเสวี ปลัดอาวุโสอำเภอสังขละบุรี เป็นประธาน พร้อมปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายป้องกันฯ ร่วมเป็นกรรมการ
โดยในวันนี้ คณะกรรมการได้เชิญตัวนายสมพร (สงวนนามสกุล) อายุ 66 ปี ชาวบ้านหมู่ 8 บ้านซองกาเรีย ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี ซึ่งเป็นคู่กรณีในเหตุการณ์ เข้ามาให้ปากคำที่ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ซึ่งถูกกล่าวหา ยังไม่เดินทางมาให้ข้อมูล และเก็บตัวอยู่ภายในบ้าน
นายสมพร เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุได้มีการประชุมชาวบ้านเพื่อเตรียมจัดงานบุญประเพณี วันสงกรานต์ โดยกำหนดจัดในวันที่ 15 เมษายน ภายในหมู่บ้าน และวันที่ 16 เมษายน ที่วัดซองกาเรีย ซึ่งตนเป็นกรรมการวัด จึงให้กรรมการออกเรี่ยไรเงินจากชาวบ้านตามกำลังศรัทธา
ต่อมา กรรมการวัดได้แจ้งว่า ผู้ใหญ่บ้านสั่งห้ามการเรี่ยไร ตนจึงให้คืนเงินแก่ชาวบ้านที่ร่วมบริจาคแล้วประมาณ 4-5 ครัวเรือน
กระทั่งช่วงเวลาประมาณ 22.30 น. ของคืนวันที่ 5 เมษายน ขณะตนกำลังทำความสะอาดอยู่บริเวณร้าน ได้ยินเสียงผู้ใหญ่บ้านตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย พร้อมข่มขู่ว่าจะใช้อาวุธปืนยิง ก่อนจะนำปืนออกมาข่มขู่ ตนจึงโต้ตอบไปว่า “แน่จริงก็ยิงเลย” จากนั้นผู้ใหญ่บ้านได้เก็บปืน และเข้าทำร้ายร่างกาย ชกเข้าที่หน้าผากและโหนกแก้มจนล้มลง
ภายหลังมีชาวบ้านเข้าช่วยเหลือนำตัวออกจากจุดเกิดเหตุ ก่อนที่ลูกชายจะพาเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี และเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสังขละบุรี เพื่อนำผลตรวจมาเป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ นายสมพร เชื่อว่าสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว มาจากความไม่พอใจเรื่องการเรี่ยไรเงินเพื่อเตรียมจัดงานบุญ เนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกันมาก่อน
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน และจะเรียกผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาให้ข้อมูล เพื่อให้ความเป็นธรรม ก่อนสรุปผลดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป.