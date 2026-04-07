พิษน้ำมันแพง เรือเฟอร์รี่เกาะช้าง ปรับขึ้นอัตราค่าบริการแล้วเริ่ม 10 เม.ย.นี้เป็นต้นไป

ตราด – พิษน้ำมันแพง เรือเฟอร์รี่เกาะช้าง ปรับขึ้นอัตราค่าบริการแล้ว โดยนักท่องเที่ยวปรับขึ้นจาก 80 บาทเป็น130 บาทต่อคน ส่วนรถยนต์ 4 ล้อจาก 120 บาทเป็น 280 บาทต่อคัน ดีเดย์ 10 เม.ย.นี้
จากกรณีที่ผู้ประกอบการเรือโดยสารท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.ตราด ได้เสนอต่อสำนักงานเจ้าท่าตราด เพื่อขอปรับขึ้นราคาค่าโดยสารที่สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในปัจจุบัน หลังไม่สามารถแบกรับต้นทุนดำเนินงานได้ไหวนั้น
ล่าสุดในวันนี้ (7 เม.ย.) นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับเรือโดยสารประจำทางจังหวัดตราด ได้เรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาคำขอปรับขึ้นค่าโดยสารของผู้ประกอบท่าเรือเกาะช้าง เกาะกูด และเกาะหมาก หลังราคาน้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการดำเนินงานได้ขยับราคาสูงถึง 47.74 บาทต่อลิตร และยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดปรับราคา
โดย ตัวแทนท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง ให้ข้อมูลว่า ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง ไม่มีการปรับราคาโดยสารต่อเที่ยวมานานตั้งแต่ปี 2559 และยังคงราคาค่าโดยสารสำหรับผู้ใหญ่ 80 บาท ,เด็ก -นักเรียน- พระ 30 บาท รถจักรยานยนต์ 40 บาท รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง 80 บาท รถยนต์ 4 ล้อ 120 บาท รถยนต์ 6 ล้อ 450 บาท รถยนต์ 10 ล้อ 900 บาท รถยนต์ 10 ล้อพ่วง(18ล้อ) 1,800 บาท
แต่ในปัจจุบันที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นถึงลิตรละ 50 บาท ผู้ประกอบการจำเป็นต้องขออนุญาตปรับอัตราค่าโดยสารเนื่องจากกำลังประสบปัญหาภาวะขาดทุน
โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้ปรับราคาค่าบริการต่อเที่ยวขึ้นดังนี้คือ ผู้ใหญ่ 130 บาท , เด็ก -นักเรียน- พระ 70 บาท , รถจักรยานยนต์ 130 บาท ,รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง 200 บาท ,รถยนต์ 4 ล้อ 280 บาท) รถยนต์ 6 ล้อ 1,000 บาท รถยนต์ 10 ล้อ 1,600 บาท และรถยนต์ 10 ล้อพ่วง(18ล้อ) 3,200 บาท และให้มีผลในวันที่ 10 เมษายน 2569นี้เป็นต้นไป
และหลังมีการประกาศปรับราคาแล้ว ผู้ประกอบการเรือเฟอร์รี่ เกาะช้างจะต้องปรับแผนการเดินเรือใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะไม่ต้องรอใช้บริการเป็นเวลานาน ส่วนผู้ประกอบท่าเรือเกาะกูด และเกาะหมาก ยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้ และจะต้องพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป