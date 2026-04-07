เหยื่อตำรวจเรียกค่าน้ำมันโผล่รายที่ 2 แจ้งความดำเนินคดี 157 พนักงานสอบสวน

อุบลราชธานี-โผล่อีกผู้เสียหายร้อยเวรเรียกค่าน้ำมันทำคดี ผกก.ทราบเชิญตัวผู้เสียหายเข้าพบแจ้งความดำเนินคดี 157 ทันทีไม่มีละเว้น ด้านผู้เสียหายนอนไม่หลับหวั่นความปลอดภัย ขณะที่ ผบก.ต้องลงพื้นที่ดูคดีให้ความมั่นใจผู้เสียหาย
จากกรณี น.ส.พัฒนา สมใจ เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี หลังบ้านพักกลางทุ่งนาของนายปัญญา จันทโยชน์ ญาติที่อยู่ในพื้นที่บ้านบัวยาง อำเภอม่วงสามสิบ ถูกคนร้ายบุกงัดทำลายทรัพย์สิน แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทักท้วงในเชิงขอค่าน้ำมัน โดยอ้างเหตุผลว่า ช่วงนี้น้ำมันราคาแพง ต้องเก็บไว้ใช้ออกเหตุอื่น
เหตุการณ์ดังกล่าวถูก “หมูเฟิร์น” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังซึ่งเป็นญาติผู้เสียหายได้ลงโพสต์ถึงการทำงานของตำรวจ สภ.ม่วงสามสิบ จนเป็นไวรัลทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาตรฐานการทำงานของตำรวจอย่างหนักตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดวันที่ 6 เม.ย. นางสาวนิภาพร วายทุกข์ อายุ 39 ปี ออกมาคอมเม้นท์ในเพจของ สภ.ม่วงสามสิบว่า ตนเองเป็นผู้เสียหายอีก 1 คนที่ถูก พ.ต.ท.ทักษิณ วงษ์อนันต์ เรียกรับเงินค่าน้ำมันในการทำคดี ทำให้ พ.ต.อ.คนองฤทธิ์ ดาราช ผกก.สภ.ม่วงสามสิบ ต้องติดต่อเชิญนางสาวนิภาพรมาพบในวันนี้ และแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบรายนี้ทันที
ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปสอบถามนางสาวนิภาพพร เปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า ก่อนหน้านี้ตนเองต้องการมีรายได้ในครอบครัว ขณะที่เล่นโซเชียลตนเองพบการรับสมัครงานให้รับงานกิ๊ปซ็อปมาทำที่บ้าน ตนจึงได้กดลิงค์ เพื่อสมัครไปหวังเพียงรายได้มาดูแลครอบครัว
แต่หลังจากที่สมัครไปกลับกลายเป็นถูกชวนให้ลงทุนเทรดหุ้น ช่วงแรกๆก็ได้เงิน มาด้วยความอยากได้เพิ่ม จึงลงเงินเพิ่มไปเรื่อย สุดท้ายเสียเงินไปกว่า 150,000 บาท แต่ไม่สามารถถอนได้ หากต้องการจะถอนก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม จนตนเองต้องกู้หนี้ นำบ้านไปจำนอง จนสุดท้ายรู้ว่าถูกมิจฉาชีพโกง จึงได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนรายดังกล่าว
จนล่าสุดวันที่ 19 ม.ค.2569 พ.ต.ต.ทักษิณ วงษ์อนันต์ ได้โทรมาแจ้งว่า สามารถจับตัวผู้ต้องหาได้แล้ว และนำภาพผู้ต้องหา 2 ราย ให้ดูอ้างว่า กำลังจะนำตัวไปส่งศาลจังหวัดอุบลราชธานี ขอค่าน้ำมัน 3,000 บาท แต่ตนบอกว่าไม่มี แต่จะหาโอนให้ พนักงานสอบสวนรายนี้ ตนจึงได้ไปยืมเงินสด 1,500 บาท ไปให้ ก่อนแยกย้ายตำรวจนายนี้บอกว่า ถ้าตามได้เงินคืนขอส่วนแบ่ง 50,000 บาท
จนกระทั่งตนมาเห็นข่าวของน้องที่ อำเภอม่วงสามสิบเหมือนกัน ตนจึงได้ไปโพสต์ว่า ตนเองก็เป็นผู้เสียหายเช่นกัน ไม่นานทาง พ.ต.อ.คนองฤทธิ์ ดาราช ผู้กำกับการได้ติดต่อขอเชิญให้ตนไปพบ จึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง ก่อนจะให้ตนเองแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนดังกล่าว
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ พล.ต.ต.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ได้โทรมาพูดคุยและสอบถามข้อเท็จจริงด้วยตนเอง พร้อมทั้งบอกจะให้ความเป็นธรรมเต็มที่รับประกันเรื่องความปลอดภัย
ด้านทางคดี พ.ต.อ.คนองฤทธิ์ กล่าวเบื้องต้นในเคสแรก ได้มีการให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีและตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว พล.ต.ต.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งให้ พ.ต.ท.ทักษิณ วงษ์อนันต์ พงส.สภ. ม่วงสามสิบ ไปประจำที่ ศปก.ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
ส่วนกรณีผู้เสียหายรายที่ 2 หลังจากที่ตนทราบเรื่องก็ไม่นิ่งนอนใจเชิญตัวผู้เสียหายมาให้การและแจ้งความดำเนินคดี ตามมาตรา 157 ทันที โดยไม่มีการช่วยเหลือแต่อย่างใด
พ.ต.อ.คนองฤทธิ์ ยังกล่าวอีกว่า ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นกระบวนการการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากพบพนักงานสอบสวนคนใดมีพฤติกรรมสุ่มเสียงที่จะเรียกรับ หรือพบการกระทำความผิดสามารถแจ้งหรือเข้าพบตนเองได้ทันที
รายงานล่าสุด เมื่อเวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางไปดุแลคดี และพบนางสาวนิภาพรด้วยตนเอง