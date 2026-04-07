รวบเพื่อนพ่อวัย 53 ลักพาน้อง 12 ปี หนีอยู่ป่านานนับเดือน

มุกดาหาร-จับได้แล้ว ไอ้ชั่ววัย 53 ปีเพื่อนพ่อน้องแคท ผู้ต้องหาตามหมายจับคดี ลักพาตัวน้องแคทวัย 12 ปี หลังพาน้องแคทหนีกบดานอยู่ในป่านานกว่า 1 เดือน ถูกจับกุมได้ขณะขับรถออกมาซื้อของใช้ส่วนตัว ตำรวจแจ้งข้อหาหนัก พรากผู้เยาว์อายุต่ำ 15 ปีฯ
จากกรณี เด็กหญิงแคทรีน พรหมเสนา หรือ “น้องแคท” อายุ 12 ปี มีพัฒนาทางสมองช้า ถูกเพื่อนรุ่นน้องของพ่อ ลักพาตัวหนีออกจากบ้านในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 06.00 น. โดยครอบครัวได้แจ้งความไว้ที่ สภ.ดอนตาล และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งติดตามตัวมาอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ดอนตาล สามารถติดตามจับกุมตัว นายใคร คำเภา อายุ 53 ปี หรือโฮม เพื่อนรุ่นน้องของพ่อ พร้อมน้องแคท ได้ที่บริเวณถนนสายบ้านนายอ–ป่าพยอม ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุราว 20 กิโลเมตร
จากการสอบสวนนายใคร คำเภา ผู้ต้องหา ให้การว่าตนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเด็กหญิง และตัดสินใจพาหลบหนี เพราะเกรงว่าจะถูกแยกจากกัน อีกทั้งเด็กหญิงไม่พอใจแม่ ที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับตน โดยระหว่างหลบหนีได้อาศัยอยู่ตามป่า ใช้น้ำจากลำห้วยประทังชีวิต และออกมาซื้ออาหารเป็นครั้งคราว ก่อนจะถูกจับกุมในครั้งนี้
นางสาวกฤษณา ศรีลาศักดิ์ ครูประจำชั้น “น้องแคท” กล่าวว่าหลังทราบข่าวน้องแคทหายตัวไป ตนรู้สึกเป็นห่วงมาก กังวลเรื่องความเป็นอยู่ของเด็ก จนไม่สามารถพักผ่อนได้เต็มที่ กระทั่งได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่า พบตัวเด็กแล้ว จึงรู้สึกโล่งใจและรีบเดินทางมาพบเด็กที่ สภ.ดอนตาล
ด้านพล.ต.ต.ไพโรจน์ ไทยพุทรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าได้แจ้งข้อกล่าวหา นายใคร คำเภา ผู้ต้องหา เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าว 2 ข้อกล่าวหา ได้แก่บุกรุกเคหสถานของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร และพรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน 15 ปีไปจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง โดยไม่ได้รับความยินยอม แม้เด็กจะยินยอมก็ตาม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผล และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป