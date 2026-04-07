จันทบุรี เดินหน้ามาตรการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงาน

จันทบุรี - จังหวัดจันทบุรี เดินหน้ามาตรการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงาน ติดตามโครงการ "ไทยช่วยไทย" หั่นราคาสินค้าช่วยลดค่าครองชีพประชาชน
วันนี้ (7 เม.ย.) นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าของโครงการ "ไทยช่วยไทย" ลดภาระ ลดค่าครองชีพ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่กระทรวงพาณิชย์ ได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชน ห้างค้าปลีก Modern Trade ในพื้นที่ ตลอดจนห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น
เพื่อรับมือกับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานที่ส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชน
โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การนำสินค้าอุปโภค-บริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน มาปรับลดราคาจำหน่ายเป็นพิเศษ โดยให้ความสำคัญกับสินค้าประเภท House Brand และแบรนด์ทางเลือก ซึ่งมีคุณภาพดีแต่ราคาย่อมเยากว่า เพื่อเพิ่มทางเลือกและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะของผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้เดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าชั้นนำ 3 แห่งทั้ง โลตัส สาขาจันทบุรี, บิ๊กซี สาขาจันทบุรี และท็อปส์ สาขาเซ็นทรัล จันทบุรี พบว่าผู้ประกอบการทุกแห่งได้ขานรับนโยบายดังกล่าวด้วยการนำสินค้าอุปโภค-บริโภค หลากหลายรายการจัดโปรโมชันลดราคาและจัดวางจำหน่ายอย่างชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน