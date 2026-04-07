วิกฤตน้ำมันพ่นพิษ! สังขละบุรีเงียบเหงา ยอดจองแพพักวูบ นักท่องเที่ยวหายหนักกว่าช่วงโควิด

กาญจนบุรี - ผู้ประกอบการโอด ลูกค้ายกเลิก-เลื่อนทริปเพียบ รายได้หด แต่ค่าใช้จ่ายพุ่ง ชี้กระทบหนักทั้งระบบท่องเที่ยว
วันนี้ ( 7 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณ สะพานไม้อุตตมานุสรณ์ และชุมชนชาวมอญบ้านวังกะ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงา มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยภายในชุมชนไม่ถึง 100 คน ต่างจากช่วงปกติอย่างเห็นได้ชัด
จากการสอบถาม นางสาวธารา หงสา ผู้ประกอบการจำหน่ายชุดใส่บาตรและสินค้าที่ระลึก เปิดเผยว่า หลังจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลงอย่างมาก จนปัจจุบันแทบไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่ ทำให้ยอดขายตกต่ำอย่างหนัก
ทั้งนี้ยอมรับว่าสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันและปัญหาน้ำมันขาดแคลนในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวรุนแรงยิ่งกว่าวิกฤต COVID-19 ในช่วงปี 2563-2564 เนื่องจากรายได้ของผู้ประกอบการและชาวบ้านหดหาย ขณะที่ค่าครองชีพกลับเพิ่มสูงขึ้น ทำให้บางรายจำเป็นต้องปิดร้าน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าเช่าที่และค่าจ้างแรงงาน
ขณะที่ นายสุทน พิพัฒน์ชลธาร เจ้าของแพชลธาร เปิดเผยว่า ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ยอดจองแพพักลดลงกว่า 50% อีกทั้งลูกค้าหลายรายขอยกเลิกการเข้าพัก ผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัวด้วยการให้ลูกค้าเลื่อนวันเข้าพักออกไป เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย และรักษาสิทธิ์เงินมัดจำของลูกค้า
สำหรับการท่องเที่ยวแพพักในอำเภอสังขละบุรี ถือเป็นกิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยสามารถทำกิจกรรมทางน้ำได้หลากหลาย ทั้งพายเรือคายัค เล่นน้ำ และตกปลา ปัจจุบันในพื้นที่มีผู้ประกอบการแพพักและแพท่องเที่ยวในรูปแบบชมรมมากกว่า 27 แห่ง แต่จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากต้องเผชิญภาวะรายได้ลดลงอย่างหนัก และยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวในระยะสั้น