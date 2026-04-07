ตร.ประสาน พม.ช่วยเด็กหญิง 2 ขวบถูกพ่อและย่าพานายจ้างอ้างเป็น ตร บุกใช้กำลังแย่งจากอกแม่

บุรีรัมย์- คืบหน้า ตำรวจ สภ.ประโคนชัย ประสานบ้านพักเด็กฯ พม.บุรีรัมย์ ช่วยเหลือเด็กหญิง 2 ขวบ ถูกผู้เป็นพ่อและย่าพานายจ้างอ้างเป็น ตร. บุกใช้กำลังยื้อแย่งจากอกแม่ ส่วนเรื่องการทำร้ายร่างกายและบุกรุก ดำเนินการตามพยานหลักฐาน ส่วนผู้ที่อ้างเป็น ตร.อยู่ระหว่างตรวจสอบ ด้านสามีแจงไม่ได้ไล่เมียออกจากบ้าน ฝ่ายหญิงหอบลูกหนีเอง ที่ตามไปแย่งลูกคืนเพราะเป็นห่วงกลัวดูแลลูกไม่ได้
วันนี้ ( 7 เม.ย.69) จากกรณีที่ นางดอกบัว (นามสมมติ) อายุ 25 ปี พร้อมด้วย นางพัชรี อายุ 46 ปี ซึ่งเป็นอา ได้นำหลักฐานคลิปจากกล้องวงจรปิด เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ให้ดำเนินคดีกับ นายเอ็ม (นามสมมติ) อายุ 39 ปี สามี รวมทั้งแม่สามี และนายจ้างที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักแห่งหนึ่ง ได้ร่วมกันบุกรุกเข้าไปในบ้านของนางพัชรี ซึ่งเป็นอา ก่อนใช้กำลังยื้อแย่ง ด.ญ.เอ อายุ 2 ขวบครึ่ง ซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของนางดอกบัว โดยไม่สนเสียงอ้อนวอนของผู้เป็นแม่ ท่ามกลางเสียงร้องไห้ของลูกสาววัย 2 ขวบที่ถูกยื้อแย่ง และเสียงร้องไห้ของลูกชายคนเล็ก วัยเพียง 4 เดือนที่นอนในเปล โดยในคลิปผู้เป็นย่าจะเป็นคนยื้อแย่งตัวหลานสาว ส่วนสามี และนายจ้างที่อ้างตัวเป็นตำรวจ ได้ใช้กำลังยื้อยุดฉุดกระชากตัวนางดอกบัว เอาไว้ เพื่อไม่ให้ไปเอาลูกคืน พอแย่งได้สำเร็จก็ขับรถออกไป
ล่าสุดวันนี้ ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าที่ สภ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โดย พ.ต.ท.พรหมพิริยะ พันสีเงิน พนักงานสอบสวน เจ้าของคดี ให้ข้อมูลว่า หลังได้รับแจ้งความร้องทุกข์จากฝ่ายหญิง และอาซึ่งดูแลบ้านหลังเกิดเหตุ ก็ได้ทำการสอบปากคำตามขั้นตอน และเบื้องต้นได้ทำหนังสือประสานไปยัง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.บุรีรัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.บุรีรัมย์ เพื่อบูรณาการช่วยเหลือ ให้เด็กได้มาอยู่ในความปกครองของผู้เป็นแม่ เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองมีสิทธิที่จะกำหนดที่อยู่ของบุตร โดยการเรียกบุตรคืนจากสามีซึ่งกักบุตรไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย แต่หากมีการหย่าร้างกันภายหลังและต่างฝ่ายต่างใช้สิทธิตามกฎหมาย ก็ต้องว่ากันตามกระบวนการขั้นตอนต่อไป
ส่วนเรื่องทำร้ายร่างกาย ได้ส่งไปตรวจร่างกายเบื้องต้นแล้ว สำหรับกรณีการบุกรุกเข้าไปในบ้านหลังเกิดเหตุตามที่ปรากฏในคลิปนั้น เนื่องจากนางพัชรี เป็นเพียงผู้ดูแลให้ หากติดใจก็ต้องรอให้เจ้าของบ้านตัวจริงมาแจ้งความร้องทุกข์ จากนั้นทางพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ส่วนนายจ้างที่พาสามี และแม่สามี บุกไปแย่งเอาลูกที่บ้านหลังเกิดเหตุ โดยอ้างว่าเป็นตำรวจนั้น ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นตำรวจจริงหรือไม่
ด้านนางบัว ยืนยันว่าอยากได้ลูกมาเลี้ยงเองทั้งสองคน เพราะกังวลว่าไปอยู่กับสามีเขาอาจจะทำร้าย ส่วนเรื่องทำร้ายร่างกายก็ว่าไปตามขั้น ยืนยันว่าไม่คืนดีแน่นอน แต่หากสามีจะมาพูดคุยเรื่องลูกก็พร้อมพูดคุยด้วย หากฝ่ายชายไม่ใช้กำลัง
ทั้งนี้ทีมข่าวได้โทรศัพท์ไปสอบถาม นายเอ็ม (นามสมติ) ผู้เป็นสามี อธิบายว่า ได้อยู่กินกับนางบัวมา 7 ปี ไม่เคยใช้กำลังตบตีภรรยาเลย อาจจะมีปากเสียงกันบ้างมาประสาผัวเมีย และระยะหลังมีปัญหากันบ่อยเพราะภรรยาชอบระแวงว่าตนไปมีผู้หญิงคนอื่น บางครั้งภรรยาถึงขั้นไปโวยวายและโพสต์ด่าผู้หญิงซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงาน ซึ่งยืนยันว่าไม่เป็นความจริง แต่ก็ทำให้ตนรู้สึกอึดอัดที่ไปทำงานแล้วภรรยาคอยระแวง และที่ผ่านมาจะชอบด่าแม่ของตนเองด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ยืนยันว่าไม่ได้ไล่ภรรยาออกจากบ้าน แต่เขาพาลูกหนีไปเอง ด้วยความที่เป็นห่วงลูกเกรงภรรยาจะดูแลไม่ได้ ประกอบย่าก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเขาก็ผูกพันและรักหลานมาก จึงได้ไปตามเอาหลานคืน แต่ภรรยาไม่ยอมให้จึงเกิดการยื้อแย่งกัน ซึ่งหลังจากเอาตัวลูกมาแล้ว ได้มาลงบันทึกที่โรงพักไว้เป็นหลักฐาน ไม่มีเจตนาจะบุกรุก